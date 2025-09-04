Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal general del Estado actualmente procesado por un delito de revelación de secretos

Alberto Núñez Feijóo. Efe

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este jueves que no acudirá a la apertura del año judicial porque no quiere avalar con su presencia la intervención del fiscal general, Álvaro García Ortiz, frente al rey Felipe VI.

«Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia», ha apuntado el presidente del Partido Popular a través de un mensaje en X.

El PP publicó el miércoles un comunicado en el que alegó que Feijóo no iría al acto que se celebrará este viernes, presidido por el rey, por un «compromiso previamente adquirido», acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del curso político del PP de Madrid. El comunicado aludía exclusivamente al mencionado «compromiso», pero dedicaba sin embargo varios párrafos a hablar del fiscal y de los entresijos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el mensaje de X de este jueves Feijóo, quien sí ha acudido los años anteriores a este acto, se ha mostrado más claro al vincular directamente su presencia con la intervención del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, que recientemente confirmó su procesamiento, lo que le sitúa a las puertas del juicio.

Feijóo ha acusado Sánchez, de «manchar» la apertura del año judicial «atacando» a jueces y con la presencia de «un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga».

Un fiscal procesado por delito de revelación de secretos

El rey Felipe VI presidirá este viernes el acto de apertura del año judicial, con todas las miradas puestas en la intervención del fiscal investigado y procesado por un delito de revelación de secretos.

La expectación es máxima por lo que tenga que decir García Ortiz en el acto más relevante del año en los tribunales y ante las autoridades del Estado, miembros del Gobierno, responsables políticos y alta magistratura del país, entre ellos, los magistrados que le han investigado.

Y todo ello en un acto solemne y protocolario que se celebra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escenario que puede oficiar en los próximos meses la previsible vista oral contra él por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal.

«Absoluto respeto al rey»

Feijóo ha refrendado su «absoluto respeto» al rey Felipe VI, que presidirá el acto, y al poder judicial en su conjunto. «Es una decisión coherente«, ha afirmado el presidente del PP en un acto en un colegio de Guadalajara en el que ha afirmado que presta «mejor servicio» levantando la mano y mostrando su disconformidad que asistiendo al acto y normalizando la presencia del fiscal general del Estado, el investigado Álvaro García Ortiz.

Feijóo ha relatado que recibió la invitación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en julio y que unos días después se conoció la decisión del Supremo de investigar a García Ortiz y fue cuando le comunicaron al mencionado órgano que «no procedía» la presencia del líder del PP.

Ante las críticas de algunos miembros del Gobierno, que le han acusado de no respetar al rey, Feijóo ha insistido en su «absoluto respeto» por el monarca y también por el conjunto del poder judicial.

Es por esta «lealtad y respeto» al poder judicial y al jefe del Estado por lo que no acude, porque su presencia validaría tanto las «difamaciones» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a jueces que investigan a su familia como que el fiscal general del Estado «se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando», ha explicado.