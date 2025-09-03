El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, ha estado este miércoles en el programa Buenos Días Canarias

García Casañas durante su intervención en el programa Buenos Días Canarias, este 3 de septiembre de 2025.

Juan Manuel García Casañas presidente del grupo parlamentario popular, ha participado este miércoles en el programa Buenos Días Canarias. Se ha referido al problema con el que cuenta Canarias de la falta de viviendas para alquiler y ha insistido en que «el problema de la vivienda no es nuevo y afecta de lleno a las familias. Es un problemas que se vive de forma intensa en todas las islas y está motivado por la falta de oferta. También ha incidido la ley nacional que ha expulsado del mercado el alquiler de larga estancia a viviendas que se han pasado a vivienda vacacional».

En relación a la reunión mantenida el pasado martes entre el presidente de Cataluña, Salvador Illa y el líder de Junts, Carles Puigdemont, García Casañas señaló que «la postura es que todos los españoles sabemos que hay un señor con una orden de búsqueda y captura por haberse fugado, incumplido las leyes, haber puesto en riesgo el estado de derecho y salir escondido en el maletero de un coche y que no ha sido capaz de asumir las consecuencias». Añadió que «Puigdemont ha tenido honores del gobierno de Pedro Sánchez porque es quien le garantiza mantenerse en el poder. No es admisible que un presidente de una comunidad vaya a reunirse con un prófugo fuera de España y poner en jaque a todo un estado de derecho como es España y ponerla en manos de una persona que no solo no quiere a España sino que hace todo lo posible por romper la convivencia en nuestro país».

Condonación de la deuda a las comunidades autónomas

Respecto a la aprobación del Consejo de Ministros de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, el portavoz parlamentario del Partido Popular considera que este asunto «es consecuencia de las decisiones unilaterales del Gobierno de España. Se ha querido hacer un traje a medida a Cataluña para poder seguir manteniendo a Sánchez en el pode. Se le ha prometido condonarle 17.000 millones y como resto de comunidades autónomas ha protestado se ha intentado adaptar ese traje a las demás».

García Casañas se mostró contundente al afirmar que «Canarias sale perdiendo porque aunque se nos condonen 3.000 millones lo que no dicen es que realmente, teniendo en cuenta el parámetro de la población ajustada, nos corresponderían 1.700 millones de más. Somos una comunidad autónoma que que ha cumplido e incluso hemos ahorrado dinero. No entendemos que a una comunidad como Canarias que ha hecho deberes se le penalice».

Derivación de menores migrantes no acompañados

En cuanto a la derivación de menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias y el proceso iniciado para su distribución, García Casañas dijo que «ha tenido que venir el Tribunal Supremo a dictar una orden al Gobierno de Sánchez para que tenga que acoger a esos menores. Seguimos viendo pocas derivaciones y pedimos solidaridad del resto de las comunidades autónomas». «Cada comunidad -añadió- tendrá que defender sus intereses. Nosotros defendemos los intereses de los canarios. Pedimos que haya un reparto equitativo porque Canarias no puede seguir asumiendo esa cifra de menores migrantes no acompañados».

Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado recursos ante la decisión para las derivaciones. García Casañas justificó estos recursos en que «en lugar de sentarse con las 17 comunidades autónomas y adoptar medidas comunes para todos y en positivo, el Gobierno de Sánchez se encierra en un cuarto con cada una. Que casualidad que Cataluña y País Vasco tengan cero reparto de menores porque dicen que ya tienen menores atendidos. Nosotros pedimos que se cumpla la ley y se haga el reparto tal y como está establecido y además que se haga sin demora».