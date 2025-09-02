ES NOTICIA

Illa no hablará con Puigdemont de los Presupuestos Generales del Estado

RTVC / EFE
El presidente de Cataluña, Salvador Illa, se reúne este martes con el expresident, Carles Puigdemont, en Bruselas

Salvador Illa
El presidente catalán, Salvador Illa, durante la reunión semanal del Govern, celebrada este 2 de septiembre en el Palau de la Generalitat. EFE/ Enric Fontcuberta

La negociación con Junts sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2026 no está en el orden del día de la reunión que este martes mantendrá en Bruselas el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el expresident Carles Puigdemont, según ha aclarado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera ha asegurado que «cada negociación tiene su afán» y que cuando el Gobierno aborde el proyecto de presupuestos con JxCat será el Ministerio de Hacienda quien se ocupe de ello, al igual que lo hará con los demás grupos parlamentarios.

Ha apuntado, eso sí, que la reunión de Bruselas entre Illa y Puigdemont obedece a la voluntad de «seguir ganando confianza mutua» entre las distintas formaciones políticas, algo que considera «bueno para la convivencia y el diálogo», sin que esté en el «ánimo» de la convocatoria tratar de los presupuestos para el próximo año.

Sobre la fecha en que, después de este encuentro con Illa se entrevistará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Carles Puigdemont, tal y como anunció en su momento, desde el Ejecutivo no se anticipa ni fecha ni lugar.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha limitado a manifestar que cuando haya información sobre la cita entre Sánchez y Puigdemont el Gobierno lo anunciará debidamente: «No voy a practicar futurología. El presidente dijo esa reunión se producirá y cuando llegue ese momento todos ustedes lo conocerán y lo sabrán».

