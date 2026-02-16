ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El gasto turístico en Canarias aumentó en 2025, una media de 178,16 euros/día

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Los turistas que visitaron Canarias a lo largo de 2025 realizaron un gasto de 23.185 millones de euros, un 3,9% más que en 2024

El gasto medio que realizó cada turista se situó en 178,16 euros diarios, ligeramente por encima de los 177,56 euros de 2024, según figura en la encuesta sobre gasto turístico que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

El gasto turístico en Canarias aumentó en 2025 un 3,9%, con una media de 178,16 euros/día
Foto de archivo de turistas en Puerto del Rosario, Fuerteventura. EFE/Carlos de Saá

Los turistas que provienen de Suiza son los que realizan un gasto medio más alto, con 205,21 euros al día, mientras que los que llegan de Italia son los que menos gastan, con un gasto medio de 134,41 euros diarios.

Los que llegan desde el Reino Unido, Alemania y los residentes en el resto del territorio español son los que aportan una mayor cantidad de gasto al global.

Tenerife y Gran Canaria, mayor volumen de gasto

Por territorios, los turistas gastan 6,7 de cada 10 euros en Tenerife y Gran Canaria, que son los destinos que acumulan un mayor volumen de gasto, con un 39,4 % y un 27,1 %, respectivamente.

Noticias Relacionadas

Los médicos canarios ven «abusivos» los servicios mínimos y vuelven a la huelga para exigir un Estatuto Marco propio

RTVC / Europa PRESS -

La ACIISI destina 200.000 euros a fomentar la divulgación científica en Canarias

RTVC -

Canarias lidera el aumento de bajas laborales desde 2017 con una subida del 71,4%

RTVC / Europa PRESS -

El alquiler supera los 1.200 euros en la provincia de Las Palmas y marca máximos históricos en Canarias

RTVC -

Otras Noticias

DIRECTO | La Fiesta de los Indianos tiñe de blanco Santa Cruz de La Palma

Santa Cruz se llena de la música y el color del Coso Apoteosis del Carnaval

El Carnaval y el deporte impulsan las audiencias del fin de semana en Televisión Canaria

Detenidos tres hombres por su posible participación en la violación de una mujer en Santa Cruz de Tenerife

Localizan un cadáver en Puerto de la Cruz, en Tenerife

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026