Los turistas que visitaron Canarias a lo largo de 2025 realizaron un gasto de 23.185 millones de euros, un 3,9% más que en 2024

El gasto medio que realizó cada turista se situó en 178,16 euros diarios, ligeramente por encima de los 177,56 euros de 2024, según figura en la encuesta sobre gasto turístico que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Foto de archivo de turistas en Puerto del Rosario, Fuerteventura. EFE/Carlos de Saá

Los turistas que provienen de Suiza son los que realizan un gasto medio más alto, con 205,21 euros al día, mientras que los que llegan de Italia son los que menos gastan, con un gasto medio de 134,41 euros diarios.

Los que llegan desde el Reino Unido, Alemania y los residentes en el resto del territorio español son los que aportan una mayor cantidad de gasto al global.

Tenerife y Gran Canaria, mayor volumen de gasto

Por territorios, los turistas gastan 6,7 de cada 10 euros en Tenerife y Gran Canaria, que son los destinos que acumulan un mayor volumen de gasto, con un 39,4 % y un 27,1 %, respectivamente.