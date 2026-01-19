El delantero uruguayo Gastón Valles, llega procedente del Unionistas de Salamanca CF, con vinculación contractual hasta 2028

Gastón Valles, fichaje ofensivo para el CD Tenerife / CD Tenerife

El CD Tenerife ha anunciado este lunes el fichaje del delantero uruguayo Gastón Valles, procedente del Unionistas de Salamanca CF, con vinculación contractual hasta 2028, como refuerzo inmediato para la segunda vuelta de la temporada en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol.

El atacante anotó cuatro goles en doce partidos en la primera parte de la competición con el conjunto charro, que milita en el mismo grupo que el Tenerife, y del que se ha desligado tras hacer efectiva la cláusula de rescisión de su contrato.

Su trayectoria futbolística

Formado en las categorías inferiores de Defensor Sporting Club de Uruguay, Valles dio el salto al futbol español en 2021 para incorporarse al FC Atlético Benidorm.

Su buen rendimiento tanto en el conjunto alicantino como en el Vélez CF, de Segunda Federación, le llevo a firmar por el RCD Espanyol en el mercado de invierno de la temporada 2023-2024. Aunque comenzó su etapa en el filial catalán, debutó en LaLiga Hypermotion en febrero de 2024, disputando catorce encuentros y logrando el ascenso a Primera División con el equipo ‘perico’.

La pasada temporada la completó en calidad de cedido en el FC Cartagena, con un balance de tres goles en 28 partidos.

Primer refuerzo invernal

Gastón Valles es el primer fichaje confirmado de los tres que realizará el Tenerife en este mercado de enero, además de dar de alta la ficha del defensa argentino Facundo Agüero, incorporado el pasado verano, aunque finalmente fue descartado de la plantilla que inició la temporada por un exceso de licencias.