‘Gente Maravillosa’ aborda las consecuencias en los hijos por la separación conflictiva de sus padres

El programa de Televisión Canaria contará este lunes 29 de junio con la actriz Carmen Morales, que contará su propia experiencia tras la ruptura de su pareja y como hija de padres separados, los famosos cantantes Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Junior’

El programa ‘Gente Maravillosa‘, de Televisión Canaria, abordará este lunes 29 de junio, a partir de las 22:30 horas, las consecuencias que los conflictos, disputas y desacuerdos entre los dos miembros de una ex pareja pueden tener en sus hijos. Para tratar esta realidad que afecta a miles de familias con padres separados, el programa contará con la participación especial de Carmen Morales, actriz e hija de los famosos cantantes Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Junior’, ambos fallecidos.

La actriz Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal y Júnior, junto a Eloísa González.

Carmen Morales compartirá una reflexión basada en su propia experiencia sobre la importancia de proteger a los hijos durante los procesos de separación. Además, explicará cómo afrontó la separación con su ex, siendo ella muy joven y con un hijo recién nacido, y cómo luchó para conseguir que, aunque ya no fueran pareja, siguieran siendo familia.

El programa, que conduce Eloísa González, incluirá una cámara oculta inspirada en situaciones reales en las que una menor presencia una discusión entre sus padres separados y se convierte en víctima indirecta del conflicto. Una vez más, ‘Gente Maravillosa’ pondrá a prueba la empatía de la ciudadanía.

Además, el programa contará con muchas sorpresas. Entre ellas, un tributo musical a Rocío Dúrcal. Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del archipiélago, para sumarse a esta reflexión colectiva sobre la infancia y la corresponsabilidad familiar.

Televisión Canaria reafirma una vez más más su compromiso con una televisión socialmente responsable, dando visibilidad a situaciones que afectan directamente al bienestar emocional de la ciudadanía.