El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado la adhesión del Geoparque a la Asociación de Geoparques UNESCO de España

Geoparque El Hierro

El Cabildo herreño aprobó este viernes, en un pleno extraordinario y por unanimidad, la adhesión del Geoparque de El Hierro a la Asociación de Geoparques UNESCO de España.

Es una decisión que se considera estratégica para reforzar la cooperación institucional y técnica con el resto de geoparques del país. La asociación tiene como fines la coordinación, la cooperación, la promoción y la investigación, fortaleciendo así su proyección y desarrollo.

El Geoparque El Hierro es la totalidad de la isla de El Hierro. Fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO en 2014, destacando por su espectacular y reciente patrimonio geológico (volcanes, campos de lava, anfiteatros de deslizamientos), que combina con su rica cultura y sirve como modelo de desarrollo sostenible y turismo geológico a través de senderos y centros de interpretación.