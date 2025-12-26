ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasEl Hierro

El Geoparque de El Hierro se une a la red de la UNESCO de España

RTVC
RTVC

El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado la adhesión del Geoparque a la Asociación de Geoparques UNESCO de España

Geoparque El Hierro
Geoparque El Hierro

El Cabildo herreño aprobó este viernes, en un pleno extraordinario y por unanimidad, la adhesión del Geoparque de El Hierro a la Asociación de Geoparques UNESCO de España.

Es una decisión que se considera estratégica para reforzar la cooperación institucional y técnica con el resto de geoparques del país. La asociación tiene como fines la coordinación, la cooperación, la promoción y la investigación, fortaleciendo así su proyección y desarrollo.

El Geoparque El Hierro es la totalidad de la isla de El Hierro. Fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO en 2014, destacando por su espectacular y reciente patrimonio geológico (volcanes, campos de lava, anfiteatros de deslizamientos), que combina con su rica cultura y sirve como modelo de desarrollo sostenible y turismo geológico a través de senderos y centros de interpretación.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las Palmas de Gran Canaria defiende el carácter público de la Radio Televisión Canaria

El transporte turístico canario rechaza la posible imposición de una tasa aeroportuaria

La Laguna incrementa su presupuesto en un 4 % y alcanza los 218,6 millones

25 años de Planeta Gran Canaria

Una pareja mata a su perro de hambre y sed en Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025