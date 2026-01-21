La compañía Global cerró 2025 con 49,8 millones de viajeros, impulsada por la gratuidad y el aumento de la oferta de servicios

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, cerró 2025 con un nuevo récord de viajeros al contabilizar 49.844.960 pasajeros, casi dos millones más que el año anterior y un 65% más que en 2022, alcanzando la cifra más alta en la historia del transporte insular por cuarto año consecutivo.

Este crecimiento se debe, principalmente, a las medidas de fomento del transporte público aplicadas en los últimos años, como los descuentos y la gratuidad para usuarios frecuentes, que han impulsado el uso de la guagua como medio habitual de desplazamiento.

Para responder a la mayor demanda, Global superó el millón de expediciones, con 1.181.084 servicios, recorrió más de 35,7 millones de kilómetros y reforzó su plantilla con la incorporación de 155 trabajadores durante el año.

Línea 1, la más utilizada

La Línea 1 (Las Palmas de Gran Canaria–Puerto de Mogán) volvió a ser la más utilizada, con más de 5,6 millones de viajeros, seguida de las líneas 8 y 9. Octubre fue el mes con mayor volumen de pasajeros y el 10 de enero se registró el mayor número de usuarios en un solo día.

El uso de tarjetas de transporte continúa siendo mayoritario, empleadas por el 82% de los viajeros, destacando el bono residente y la Wawa Joven como los títulos más utilizados.