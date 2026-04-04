La isla recibió a más de 63.000 pasajeros durante el segundo mes del año y mejora la rentabilidad de sus plazas alojativas.

La Palma registró 63.096 pasajeros en febrero de 2026 bajo el impulso del mercado canario e internacional. La consejera de Turismo, Raquel Rebollo, confirma este aumento del 5,8 % respecto al año pasado.

Aeropuerto de La Palma. EFE/Luis G. Morera

El mercado canario sustenta principalmente este incremento con la llegada de 41.837 pasajeros. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 9,7 % durante el segundo mes del año. Los flujos desde Gran Canaria y Tenerife Sur destacan con subidas superiores al 16 %.

El acumulado de los dos primeros meses de 2026 asciende ya a 123.608 viajeros. Este dato supone un 2,7 % más que en el mismo periodo de 2025. El mercado nacional revela un crecimiento excepcional del 31,8 % en lo que va de año.

Alemania se mantiene como el principal emisor extranjero con más de 10.000 llegadas. El sector internacional registra un total de 15.993 pasajeros en febrero. Estos datos superan en un 2,1 % los niveles previos a la pandemia de 2019.

Alta ocupación en la oferta alojativa

La isla cuenta actualmente con una oferta de 13.522 plazas turísticas abiertas. La vivienda vacacional lidera esta oferta con el 52,1 % del total disponible. Los hoteles y apartamentos completan el resto del mapa alojativo insular.

La vivienda vacacional registra una tasa de reserva del 94,3 % en la actualidad. Esta cifra supone prácticamente el pleno empleo de toda la oferta de este tipo. Los indicadores muestran un escenario de estabilidad y una demanda muy alta.

Los hoteles mantienen una ocupación por habitación del 70,5 % con tarifas estables. Los apartamentos mejoran su rentabilidad con un aumento del ingreso por habitación disponible. La isla optimiza sus recursos a pesar de tener menos plazas que en 2019.

Crecimiento de los ingresos turísticos

Los ingresos por alojamiento alcanzan los 17,2 millones de euros en el acumulado anual. Esta cifra suma la facturación de hoteles, apartamentos y también de viviendas vacacionales. El sector confirma una tendencia al alza en todos los indicadores financieros.

El presidente Sergio Rodríguez destaca la senda de crecimiento y estabilización del sector. La economía turística insular mantiene niveles de crecimiento constantes a pesar del volcán. La recuperación de la conectividad aérea permite estos resultados positivos para la isla.

La Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel refleja este balance positivo en su último informe. La Palma consolida así su posición dentro del mercado turístico regional este invierno. El equipo de gobierno insular valora positivamente la gestión de las plazas activas.