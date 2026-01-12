‘Una batalla tras otra’ se alza como la favorita de los Globos de Oro

Fue la película más premiada junto a ‘Hamnet’, otra de las triunfadoras de la noche y ‘El agente secreto’. ‘Adolescencia’ y ‘K-pop Demon Hunters’ se van también con estatuillas

‘Una batalla tras otra’ se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolescencia’ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios. Son dos de los titulares de los premios de este año, que dejaron también gestos de recuerdo y perdedores inesperados.

Los ganadores de la noche

La película de Paul Thomas Anderson ‘Una batalla tras otra’ se convirtió en la más galardonada de la 83ª edición de los Globos de Oro tras acumular cuatro estatuillas, entre ellas mejor película de comedia o musical.

‘Hamnet’ se coronó con el Globo de Oro a mejor película dramática de estos premios, imponiéndose a títulos como ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro; ‘Un simple accidente’, la brasileña ‘El agente secreto’, ‘Valor sentimental’, y ‘Los pecadores’.

Cine brasileño en auge

Sin embargo, ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho fue elegida como mejor película internacional y mejor actor para Wagner Moura. Esto despeja su camino hacia los Óscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve cómo podría repetir el triunfo del año pasado de ‘Aún estoy aquí’.

Por su parte, el actor Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en ‘El agente secreto’.

Fenómenos de plataformas

El fenómeno global de la animación y la música ‘K-pop Demon Hunters’ confirmó su estatus de favorito en la temporada de premios tras alzarse con dos Globos de Oro, prolongando una racha ganadora que comenzó hace una semana en los Critics Choice Awards y que abre el camino para una posible victoria en los Grammy y en los Óscar.

El fenómeno de Netflix ‘Adolescencia’ conquistó este domingo los Globos de Oro en los apartados de televisión, logrando cuatro premios, seguido del drama médico ‘The Pitt’ y la comedia ‘The Studio’, que acumularon dos galardones cada uno.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor y mejor actor de reparto.

También Erin Doherty, que interpreta a la psicóloga en el tercer capítulo de la serie, se hizo con el de mejor actriz de reparto.

Se fue sin nada

‘Sirat’, la película de Oliver Laxe, llegó a la gala de los Globos de Oro con dos nominaciones, en la categoría de filme internacional y en la de banda sonora, pero se fue de vacío en una noche que encumbró al cine brasileño con ‘El agente secreto’.

Tras ganar en mayo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la sorprendente cinta de Laxe ha ido acumulando nominaciones y premios en una brillante carrera internacional, que incluye ser finalista en cinco categorías en los Óscar -película internacional, banda sonora, dirección de Fotografía, sonido y reparto-.

Un emotivo gesto

La cómica Nikki Glaser, encargada de presentar la gala de los Globos de Oro este domingo en Los Ángeles, homenajeó al director Robert Reiner, asesinado junto a su mujer, en el discurso final de la entrega de premios.

Glaser llevó junto a su vestido de noche de brillantes blanco y negro una gorra de Spinal Tap, el grupo ficticio de heavy metal que protagoniza el falso documental ‘This is Spinal Tap’ (1984), el primer largometraje de Reiner.

Este es el listado completo de los ganadores

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘Una batalla tras otra’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘El agente secreto’, – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura ( ‘El agente secreto’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne ( ‘Si pudiera, te daría una patada’ ).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘Una batalla tras otra’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Valor sentimental’)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Los pecadores’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Los pecadores’ .

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.

Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.

Mejor miniserie: ‘Adolescencia’.

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescencia’.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescencia’.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescencia’.