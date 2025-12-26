Lo ha explicado el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en su reunión con la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, en la que ha detallado cómo van las obras de la GC2, la GC20 y La Aldea

El deseo del Gobierno de Canarias es que esta legislatura termine con la aprobación del proyecto del trazado de la GC2, para poder iniciar cuanto antes el desdoblamiento de dicha carretera. En la actualidad no hay arcén y se debe circular a no más de 50 kilómetros por hora. En cuanto a la Carretera de La Aldea, también en Gran Canaria, los viaductos del tramo entre el Risco y Agaete se abrirán al tráfico el primer semestre de 2027.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, mantuvo este viernes una reunión con la Mancomunidad del Norte de la isla para dar cuenta de los avances en proyectos como la segunda fase de la carretera de La Aldea, la circunvalación de Arucas (GC20) y el desdoblamiento de la GC2 entre Arucas y Moya.

Se reunió con el presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Teodoro Sosa, para analizar el estado de las infraestructuras y las inversiones previstas en el norte de Gran Canaria. En este sentido, Rodríguez ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el norte de la isla y puso en valor el avance de tres proyectos viarios estratégicos, fundamentales para garantizar su desarrollo socioeconómico.

En la reunión también estuvieron presentes la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; el gerente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Alejandro Peñafiel; el jefe de Área de Infraestructura Viaria, ⁠Ángel Mejías; y el director de la obra de la GC2, Oswaldo Medina.

Pablo Rodríguez ha destacado que “hoy hemos podido poner sobre la mesa el avance real de tres infraestructuras que son esenciales para el norte de Gran Canaria: la segunda fase de la carretera de La Aldea, la circunvalación de Arucas (GC20) y el desdoblamiento de la GC2. Estas actuaciones permitirán mejorar la seguridad de las carreteras, facilitar la movilidad diaria de los vecinos y vecinas, y contribuir al desarrollo social y económico de toda la comarca”.

Lucha unida

Por su parte, Teodoro Sosa ha manifestado que “el norte de Gran Canaria siempre ha mantenido una lucha unida por sus infraestructuras, y hoy podemos comprobar que estas tres obras avanzan de manera decidida, gracias al diálogo técnico y la coordinación con los ayuntamientos, y representan un paso fundamental para mejorar la calidad de vida y la seguridad de más de 127.000 habitantes del norte de Gran Canaria”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que “el proyecto de la circunvalación de Arucas (GC20) llevará a cabo exposiciones públicas. Los ciudadanos podrán presentar alegaciones y participar en la definición final del trazado, garantizando así la transparencia y la participación ciudadana”.

La Aldea

En primer lugar, el consejero ha explicado que la segunda fase de la carretera de La Aldea, en el tramo el Risco-Agaete, “avanza de manera decisiva”.

Tras la aprobación del modificado del proyecto, en noviembre se iniciaron las obras de los viaductos del Barranco de La Palma y de El Risco, fundamentales para mejorar la seguridad en uno de los tramos más complicados de la isla. El viaducto de La Palma cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses. Se prevé que el tramo entre Agaete y el túnel de Faneque abra al tráfico en el primer semestre de 2027, garantizando mayor seguridad y fluidez en la circulación.

Circunvalación de Arucas

Respecto a la circunvalación de Arucas (GC20), Rodríguez ha indicado que la obra ya se encuentra parcialmente abierta al tráfico. Indicó que estará finalizada y plenamente operativa en el primer semestre de 2026, antes del verano.

“Esta infraestructura permitirá descongestionar el tráfico urbano de Arucas, mejorar la conectividad de los barrios y facilitar el acceso a municipios colindantes como Teror y Firgas, al mismo tiempo que incrementa la seguridad vial y la fluidez de los desplazamientos diarios de vecinos y visitantes”, ha asegurado.

Desdoblamiento GC2

Finalmente, sobre el desdoblamiento de la GC2, el consejero ha señalado “que se trata de un proyecto histórico y muy demandado, que en esta legislatura ha logrado la licitación y adjudicación de la redacción del proyecto de trazado, basado en el PTP-15 aprobado por el Cabildo”. La iniciativa contempla un túnel en Moya, que evita expropiaciones y reduce el impacto ambiental, y el estudio de distintas alternativas en Arucas, entre Bañaderos y El Puertillo, incluyendo un soterramiento parcial, según las soluciones técnicas consensuadas con los ayuntamientos.

Al respecto, Pablo Rodríguez ha recalcado que esta actuación permitirá mejorar la seguridad vial, aumentar la capacidad de la carretera y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los ejes más transitados del norte de la isla.

“El objetivo en esta legislatura es aprobar el proyecto de trazado y la Declaración de Impacto Ambiental, dejando la infraestructura lista para su posterior ejecución constructiva como prioridad en futuros convenios de carreteras entre Canarias y el Estado”, ha concluido el consejero.