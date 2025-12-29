El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valora la «confianza» de los damnificados y avanza que peleará por recuperar los fondos

El Gobierno de Canarias ha realizado el pago de más de 43 millones de euros a los agricultores afectados por la erupción de Tajogaite de La Palma. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, se ha reunido este lunes con representantes de Asepalma para evaluar la ejecución de los 100 millones del superávit canario, algo que ya se ha conseguido cuando «hace un mes parecía imposible» para los agricultores de La Palma.

Informa RTVC.

«Los palmeros y palmeras deben sentir el orgullo de que en esta isla se ha diseñado una respuesta ante una catástrofe que hace justicia con las personas», ha comentado. El presidente también tuvo palabras de agradecimiento para los agricultores afectados por el volcán «porque, a pesar de las dificultades, han mantenido la confianza y han creído en este Gobierno de Canarias».

En esa línea ha destacado que «en esta quinta Navidad después del volcán, la gente ya sabe que va a poder continuar con su vida».

Nieves Lady Barreto recordó que la primera orden de pago se emitió el 4 de diciembre y se empezó a notificar el día 5, y la última orden se ha emitido este lunes, ejecutando el total de los 100 millones. «En 29 días, se han tramitado 1.136 expedientes. Se han resuelto todas las fincas de plátanos, las edificaciones agrarias y los estanques y depósitos. También se han tramitado expedientes de tropicales, como el aguacate, que se notificarán a los propietarios a partir de hoy», ha apuntado.

Gobierno canario certifica la ejecución de los 100 millones de superávit para agricultores afectados por el Tajogaite en La Palma. Europa Press.

Ingresados 43,5 de los 100 millones

La consejera ha dicho también que el objetivo «era dejar comprometidos los 100 millones con las órdenes firmadas, y pagar todo en enero, pero se pudieron desbloquear los expedientes más complicados en los primeros 12 días, como los que habían cobrado PDR o los que afectaban a las expropiaciones para la carretera de la Costa».

De esta forma, ha apuntado, mientras se seguían firmando órdenes y notificando, también se han empezado a realizar los pagos en las cuentas bancarias de las personas, y se seguirá haciendo durante enero. «A día de hoy, podemos decir que hemos ingresado 43,5 de los 100 millones», ha comentado.

Barreto informó de que, una vez pagadas todas las fincas, la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma empezará en enero a trabajar con las órdenes de pago de las segundas viviendas, que es el siguiente paso del Plan de Pagos de la estrategia para la recuperación de la isla.

«Lo haremos con los 50 millones que en 2026 volverá a poner el Gobierno de Canarias y seguiremos reclamando los 200 millones que nos debe el Gobierno de España, de las anualidades de 2024 y 2025», aseguró. En su opinión, «si ese dinero hubiese llegado cuando tenía que llegar, las fincas ya habrían estado reconstruidas y en producción».

Deuda de 300 millones

La consejera apuntó también que en enero el Gobierno de España ya adeudará 300 millones. «Han hecho la maleta y han abandonado la reconstrucción de La Palma, pero nosotros no vamos a renunciar a ese dinero, porque es lo acordado y porque está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado», ha explicado.

Por su parte, los representantes de Asepalma agradecieron que el Gobierno de Canarias haya acabado con la incertidumbre de estos cuatro años. «Hoy es un día inmensamente feliz para los agricultores afectados por el volcán porque empezamos a tener vida otra vez», valoraron en una nota remitida por el Ejecutivo.

Al igual que pasó con las viviendas, quedan pendientes varios expedientes de fincas por resolver, bien porque no existen datos de contacto de los propietarios o bien porque falta alguna documentación para acreditar la titularidad, por problemas hereditarios, entre otros.