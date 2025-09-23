El Gobierno consolida el embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros aprueba el real decreto-ley que consolida el embargo de armas a Israel, una medida adoptada desde 2023, y que ahora dará mayor cobertura

El ministro de Economía ha explicado que este real-decreto es fruto del compromiso de España con la paz en la zona. Imagen de archivo.

El Consejo de Ministros saca adelante el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo «total» de armas a Israel. Esta medida llega dos semanas después del anuncio de Pedro Sánchez sobre las nueve normas para «detener el genocidio de Gaza».

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Cuerpo ha explicado «es una muestra más del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España» para conseguir una paz justa y duradera en la zona.

Paquete de medidas contra Israel

Una medida que el Gobierno adoptó en el año 2023. Este real-decreto dará mayor cobertura legal mediante una norma que se ha retrasado por la complejidad técnica de su elaboración.

Las demás medidas contra Israel se aprobaron en la reunión del Gabinete del 9 de septiembre. Con este decreto se confirma legalmente la implantación de este embargo.

Para su aprobación definitiva necesita ser ratificada en el Congreso de Los Diputados.