Alegría ha considerado que todas las relaciones tienen sus «altibajos» y ha insistido en que la voluntad del Gobierno es seguir «trabajando, dialogando y negociando»

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este martes la disposición del Gobierno a acabar la legislatura y seguir trabajando hasta 2027, a pesar de la ruptura del acuerdo con Junts.

Informa RTVC.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alegría ha considerado que todas las relaciones tienen sus «altibajos» y ha insistido en que la voluntad del Gobierno es seguir «trabajando, dialogando y negociando», como ha hecho desde el inicio de la legislatura.

En ese marco, ha ratificado la intención de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 y ha pedido que no se infravalore «la capacidad de diálogo y persuasión» que puede tener este Gobierno para sacarlos adelante.

A su lado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que fueron los ciudadanos quienes eligieron un Congreso de los Diputados complejo y fraccionado y ha destacado con, con esos mimbres, han logrado aprobar el 88 % de las votaciones y 45 leyes en esta legislatura, además de alrededor de doscientas en la pasada.

El Gobierno mantiene su disposición a acabar la legislatura pese a la ruptura con Junts. En la imagen, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. EFE

Hoja de ruta más positiva

El objetivo del Gobierno es trabajar como lleva haciendo desde 2018 y seguir esforzándose para lograr acuerdos, «con una hoja de servicios más que positiva para nuestro país«, ha manifestado Bolaños en referencia a las buena marcha de la economía española.

Alegría ha mostrado su respeto a la decisión tomada por la dirección de Junts -convencida de que será respaldada por la militancia-, ha hecho hincapié en que la mano del Gobierno sigue tendida y ha tirado de argumentario para subrayar que han cumplido todos los compromisos que dependían en exclusiva del Ejecutivo y que siguen trabajando en aquellos que no son de su exclusiva competencia.

En la misma línea, desde los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que son «el gobierno del diálogo» y que seguirán trabajando «votación a votación». «Llevamos siete años trabajando muy duro con resultados positivos, así que más diálogo y el trabajo que sea necesario», ha señalado en declaraciones a los periodistas.