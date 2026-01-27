A los solicitantes se les exigirá que acrediten cinco meses de residencia en España y que carezcan de antecedentes penales relevantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confía en que a principios del mes de abril se puedan iniciar las solicitudes para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

El Gobierno aprueba este martes por decreto una regularización extraordinaria de migrantes. En la imagen, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d), saluda a jóvenes migrantes, solicitantes de asilo. EFE/ J.P. Gandul

Así lo ha dicho la ministra y portavoz del Gobierno en una entrevista recogida por EFE en la que ha detallado que desde que se realice la solicitud -a partir de abril- habrá un plazo de no más de 15 días para que se admita a trámite; desde ese momento, los solicitantes ya podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país.

Además, ha explicado que esto va a dar derechos también a los menores que estén con los titulares para que tengan esa regularización de su situación.

«Somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura», ha dicho la ministra, que ha señalado que la idea es que las solicitudes se reconozcan en un tiempo no superior a tres meses.

Aprobación en el Consejo de Ministros

Sobre la posición del PP, que ha calificado la medida que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros de efecto llamada, Saiz ha dicho que se trata de «otro capítulo más de Feijóo contra Feijóo» y ha recordado que el PP votó a favor de la toma en consideración de esta iniciativa en el Congreso en abril del pasado año.

Ha destacado, además, que en 2000 y 2001, con gobiernos del PP, se llevó a cabo la regularización de más de medio millón de personas.

Ha defendido su tramitación por la vía de urgencia que «respeta absolutamente el marco constitucional» y porque esta iniciativa -ha lamentado- «estaba en un cajón a pesar de que fue una amplia mayoría política la que dio luz verde a su toma en consideración»