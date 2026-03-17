El Gobierno libera reservas de petróleo ante la crisis energética

El Ejecutivo central moviliza 11,5 millones de barriles de petróleo mientras ultima un decreto integral de ayudas para el próximo viernes

El Gobierno de España liberó parte de sus reservas estratégicas de petróleo para frenar el precio del combustible. Esta medida precede al plan de respuesta económica que Pedro Sánchez presentará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

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El Consejo de Ministros autorizó hoy la liberación de 11,5 millones de barriles de crudo de sus reservas. Esta decisión pretende estabilizar los precios del mercado energético antes de aprobar el nuevo decreto anticrisis. El Ejecutivo busca contener la escalada de costes que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.

Reservas estratégicas y expectativas

La portavoz Elma Saiz aclaró que las medidas serán proporcionales y muy focalizadas. El Gobierno ya ha rebajado las expectativas sobre posibles descuentos directos en las gasolineras. Tampoco se esperan rebajas fiscales inmediatas en los productos básicos de la cesta de la compra.

El propio Pedro Sánchez explicará el viernes los detalles de este plan de respuesta integral. La situación actual difiere de la crisis vivida al inicio de la guerra en Ucrania. Por ello, el Estado adaptará las ayudas según evolucione la situación geopolítica internacional.

Sectores beneficiados y ayudas directas

El plan integral incluirá partidas específicas para los transportistas y el sector del campo. Estas actividades sufren con mayor intensidad el encarecimiento de los carburantes y la energía. El Gobierno presentará estas medidas como un escudo para proteger el tejido empresarial español.

También habrá medidas diseñadas para aliviar el coste de la factura de la luz. El sector del gas recibirá apoyos para garantizar su viabilidad durante este periodo de inestabilidad. El objetivo principal es limitar el impacto de la crisis en los servicios esenciales.

El Ejecutivo nacional busca una flexibilidad suficiente para modificar las ayudas si fuera necesario. Las acciones se centrarán en los colectivos con menor capacidad de resistencia económica. El viernes conoceremos el alcance real de este paquete de medidas extraordinarias.

Reivindicaciones desde el Archipiélago

Coalición Canaria exige en el Congreso un plan singular que atienda las necesidades de las islas. La portavoz Cristina Valido pide flexibilizar la regla de gasto para usar el superávit canario. El transporte de mercancías desde el continente encarece notablemente la vida en el Archipiélago.

La formación nacionalista solicita bonificaciones al combustible para los profesionales y la ciudadanía isleña. También reclaman acelerar las inversiones energéticas para garantizar el suministro en Canarias. Estas infraestructuras evitarían que los precios se disparen más que en el resto de España.

El Gobierno de Canarias coincide en la necesidad de ayudas específicas para el sector primario. Las pequeñas y medianas empresas necesitan líneas de apoyo urgentes para sobrevivir a la crisis.