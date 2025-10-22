ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Gobierno publicará antes de que acabe el año el catálogo de símbolos franquistas

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Pedro Sánchez ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado publicará la lista de elementos y símbolos franquistas antes de diciembre

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para anunciar medidas contra la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la publicación de la lista de elementos franquistas antes de que acabe el año. EFE/ Javier Lizon

El Boletín Oficial del Estado, BOC, publicará antes de diciembre el catálogo de elementos y símbolos franquistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el pleno del Congreso que serán retirados «de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles».

Sánchez ha respondido a la pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre qué medidas adoptará el Gobierno «para acabar con la exaltación del franquismo».

Ley de Memoria Democrática

El listado está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Contempla que el Estado debe elaborar un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.

La portavoz de EH Bildu ha denunciado que hay «organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad».

Aizpurua ha incidido «creemos que es hora de que se tomen medidas» y ha reclamado a Sánchez la aplicación de la propia Ley de Memoria Democrática.

Para Sánchez su Gobierno «ha tomado muchas medidas en relación con la memoria democrática». En este aspecto, ha mencionado los actos programados en 2025 para celebrar el inicio de la Transición.

Posteriormente, anunció la publicación del citado catálogo de elementos franquistas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha reprochado a Sánchez que «haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara».

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le ha respondido que todos los diputados del Congreso «están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado».

Fuentes del PP han criticado que la bancada del PSOE haya aplaudido la intervención de Montero sobre Aizpurua, que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo.

Noticias Relacionadas

España propondrá a la Unión Europea terminar con el cambio de hora

RTVC / EFE -

Encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump

RTVC / Europa PRESS -

Pedro Sánchez estará presente en la firma del acuerdo de paz entre Israel y Palestina

RTVC / Europa PRESS -

El PP acusa al Gobierno de Sánchez de retener más de 200 millones de euros destinados a Canarias

RTVC -

Otras Noticias

Incendio en la prisión de Salto del Negro sin riesgo para los internos

Finaliza el plazo para pedir la nacionalidad española para hijos y nietos de exiliados

Un nuevo vuelo de dron produce esperas en el aterrizaje en el Aeropuerto de Fuerteventura

Detenidas dos personas en Tenerife con 375 kilos de hachís en un furgón sin seguro

El Ayuntamiento de San Bartolomé rechaza que los concejales que abandonaron NC pasen al grupo de no adscritos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025