Pedro Sánchez ha anunciado que el Boletín Oficial del Estado publicará la lista de elementos y símbolos franquistas antes de diciembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la publicación de la lista de elementos franquistas antes de que acabe el año. EFE/ Javier Lizon

El Boletín Oficial del Estado, BOC, publicará antes de diciembre el catálogo de elementos y símbolos franquistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el pleno del Congreso que serán retirados «de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles».

Sánchez ha respondido a la pregunta de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sobre qué medidas adoptará el Gobierno «para acabar con la exaltación del franquismo».

Ley de Memoria Democrática

El listado está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Contempla que el Estado debe elaborar un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.

La portavoz de EH Bildu ha denunciado que hay «organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad».

Aizpurua ha incidido «creemos que es hora de que se tomen medidas» y ha reclamado a Sánchez la aplicación de la propia Ley de Memoria Democrática.

Para Sánchez su Gobierno «ha tomado muchas medidas en relación con la memoria democrática». En este aspecto, ha mencionado los actos programados en 2025 para celebrar el inicio de la Transición.

Posteriormente, anunció la publicación del citado catálogo de elementos franquistas.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha reprochado a Sánchez que «haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara».

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le ha respondido que todos los diputados del Congreso «están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado».

Fuentes del PP han criticado que la bancada del PSOE haya aplaudido la intervención de Montero sobre Aizpurua, que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo.