El golpe de mar que provocó el incidente se produjo en la playa de Los Charcones, en el municipio de Yaiza

Tres hombres heridos de diversa gravedad por un golpe de mar en Lanzarote

Un golpe de mar en la playa de Los Charcones, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, ha afectado este lunes a cuatro personas. Tres hombres resultaron heridos de diversa gravedad, mientras que una cuarta persona que también se encontraba en la zona resultó ilesa.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 informó que el incidente ocurrió en torno a las 12:00 de la mañana. Cuando los recursos de emergencia llegaron hasta el lugar, los afectados habían podido salir del agua por sus propios medios, pero se encontraban en un lugar de difícil acceso. Ante esta circunstancia, bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción colaboraron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para llegar a la zona.

Entre los heridos se encontraban un hombre de 43 años y otro de 25 que presentaban policontusiones de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. Por otro lado, un joven de 23 años sufrió erosiones leves y fue evacuado en ambulancia al Centro de Salud de Playa Blanca.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Yaiza se hicieron cargo de instruir diligencias pertinentes.