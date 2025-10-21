Durante dos días Canarias se convierte en epicentro de la innovación y la excelencia tecnológica

Vídeo RTVC.

Canarias quiere consolidarse como centro tecnológico para empresas de un sector que exige altos niveles de ciberseguridad.

Este martes y mañana miércoles se celebra en Gran Canaria el October Tech, una cita para la innovación y excelencia tecnológica desde Canarias.

El evento reúne a referentes nacionales e internacionales en ponencias y mesas de debate, creando un espacio único para el aprendizaje y la reflexión sobre el presente y el futuro de la tecnología. Cuenta con actividades diseñadas para fomentar las conexiones profesionales. Espacios de networking y encuentros B2B que impulsarán la colaboración entre asistentes, instituciones y empresas.

Celebración este martes 21 de octubre, del October Tech en Gran Canaria.

Canarias cuenta con un ecosistema tecnológico en el que trabajan 3.000 empresas. Para que haya inversión e instalación de empresas tecnológicas en Canarias, las islas tienen que vender un entorno seguro. La ciberdelincuencia mueve mucho dinero, y amenaza a un sector, el tecnológico que ya aporta a nuestro Producto Interior Bruto unos mil millones de euros, con un crecimiento anual del 6 por ciento, por encima de la media nacional.