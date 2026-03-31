El sector turístico insular crece un 6,1% respecto al año anterior y consolida un modelo basado en la rentabilidad económica

Gran Canaria superó los 181 millones de euros de ingresos hoteleros durante el pasado mes de febrero de 2026. El consejero de Turismo, Carlos Álamo, confirma que la isla avanza hacia un modelo de mayor valor añadido. Esta tendencia refleja una mejora en el posicionamiento del destino frente al volumen masivo de visitantes.

Playa de Maspalomas, Gran Canaria EFE/Quique Curbelo

Las zonas del sur mantienen el liderazgo absoluto de la oferta y la demanda alojativa actual. Playa del Inglés y San Agustín generaron 70,4 millones de euros con un incremento del 4,94 %. Por su parte, Maspalomas alcanzó los 52,5 millones tras registrar una subida del 7,65 %.

El municipio de Mogán también aportó cifras positivas con una facturación de 43,7 millones de euros. Estos núcleos turísticos tradicionales rozan niveles de ocupación del 90 % en sus establecimientos. El Cabildo destaca que estos datos refuerzan la solidez del motor económico de la isla.

La estrategia institucional busca ahora potenciar un cliente con mayor capacidad de gasto real. El destino evoluciona hacia una diversificación que supera el modelo clásico de sol y playa. Los indicadores de rentabilidad muestran una evolución positiva en todo el territorio insular este año.

El empuje de la capital y otros municipios

Las Palmas de Gran Canaria se consolida como un motor fundamental del crecimiento reciente. La zona de Las Canteras facturó 8,8 millones de euros durante el mes de febrero. La capital aumentó su cuota de mercado hasta el 18,8 % durante el pasado ejercicio.

Los municipios no turísticos ganan peso y aumentan su facturación en más de un 60 %. El resto de la isla ingresó 5,6 millones de euros en el último mes. Esta dispersión del visitante favorece un reparto más equilibrado de la riqueza en Gran Canaria.

El modelo actual reduce la presión residencial en los principales núcleos del sur de la isla. Los entornos urbanos y las zonas emergentes ganan protagonismo en las estadísticas oficiales. Carlos Álamo define a Gran Canaria como un destino sólido, competitivo y en constante evolución.