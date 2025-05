Gran Canaria busca manos para su cumbre

Una bolsa de empleo y otra de vivienda intentan revertir la falta de personal en hostelería, construcción y agricultura

La falta de personal asfixia a la cumbre de Gran Canaria. En solo dos semanas, la bolsa de empleo impulsada por la Asociación de Empresarios de Artenara ha reunido a más de 300 inscritos. Necesitan trabajadores en hostelería, construcción y agricultura.

Informativos RTVC

A la iniciativa laboral se suma una bolsa de viviendas de alquiler. Los ayuntamientos de Artenara, Tejeda y Valleseco, junto con el Cabildo, impulsan esta medida. Buscan atraer a nuevos vecinos para cubrir los empleos.

La hostelería, al límite en la cumbre de Gran Canaria

Juana, empresaria en Artenara, tuvo que cerrar uno de sus negocios. «Facturaba 18.000 euros al mes», asegura. La falta de personal la obligó a echar el cierre. Tampoco puede cubrir las bajas. «Tengo puntos en la boca y he tenido que venir a trabajar», lamenta.

Imagen de archivo del Mirador de Unamuno, en Artenara, Gran Canaria

El problema no es solo la lejanía. No hay viviendas suficientes y el transporte público es muy limitado. Sin soluciones, los negocios no encuentran manos que trabajen.

La bolsa de empleo y vivienda permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Empresarios y administraciones confían en seguir sumando personas. Ya hay más de 300, pero aún faltan muchas más.