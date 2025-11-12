Infecar ha acogido la presentación de esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria con la participación de más de 700 escolares
El programa ‘Gran Canaria Diversa’ es una iniciativa del Cabildo de Gran Canaria que nace con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto y la convivencia positiva. Este miércoles, Infecar acogió la presentación de esta iniciativa ante más de 700 escolares.
El objetivo de ‘Gran Canaria Diversa’ es potenciar el sentimiento de respeto al diferente, desde el ámbito escolar y entre la población adulta. La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha destacado que esta acción busca concienciar a los niños para que «sepan que hay personas con más edad, con discapacidad física o con diferentes trastornos».
Mena ha defendido que «tenemos que integrar a todas las personas en nuestro día a día«. En este sentido, añade que «solamente conseguiremos ser una isla perfectamente accesible e inclusiva, si somos una sociedad accesible e inclusiva».