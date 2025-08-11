Las Palmas de Gran Canaria recibe el FIP GOLD de España con cerca de 200 jugadores y 17 nacionalidades diferentes

Gran Canaria recibe el único FIP GOLD de España

Todo está preparado ya para la celebración del FIP GOLD Gran Canaria 2025, prueba con la que Canarias y la isla de Gran Canaria se convierte en la única sede española en albergar un FIP GOLD, el torneo de pádel de mayor categoría del Cupra Fip Tour, circuito de la Federación Internacional de Pádel, sólo por detrás del FIP Platinum y que pone en juego 50.000 € en premios y un total de 1.348 puntos, hasta 150 para cada ganador.

El top30 mundial, una selección de los mejores jugadores del mundo, llegan a esta competición con el objetivo de mejorar su ranking para acceder al Premiere Padel, el circuito más importante de la Federación Internacional. Sólo seis lugares en todo el mundo celebran una prueba de estas características: Paredes, en Portugal, Dubai, India, Yakarta, en Indonesia y Manila.

La prueba, que puntúa en el ranking internacional, nacional y canario, se celebrará del 12 al 17 de agosto en las instalaciones ubicadas en la plaza alcalde Fernando Ortiz Wiot (Plaza Churruca) de la avenida de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, con una fase clasificatoria en las pistas del Club La Calzada tanto en categoría masculina como femenina.

Cerca de 200 jugadores

En esta edición el campeonato bate récords en lo que a nacionalidades se refiere. Se han inscrito cerca de 200 jugadores de hasta 17 países diferentes entre Portugal, Francia, Argentina, Alemania, Rusia, Filipinas, EE. UU. o Japón. Récord también en cuanto al número de mujeres participantes, que suponen un 40 por ciento del total.

Destacan los cabezas de serie, José Antonio Diestro, número 28 del mundo y Guillermo Collado, puesto 63 del ranking mundial, o Diego Gil, siete veces campeón de Canarias y subcampeón de España y Javier Ruiz, campeón de España en categoría absoluta.

En chicas, destacan la pareja formada por Raquel Eugenio, número 39 del ranking mundial, campeona de Europa con la Selección Española, subcampeona de España y campeona de Canarias en la categoría de menores y Jimena Velasco, subcampeona de España junior y número 34 del mundo. También la pareja de Sandra Bellver, puesto número 51 del mundo y mejor jugadora de Cataluña, y su compañera Alba Gallardo, perteneciente al top100.

Pistas del torneo

El espectáculo está asegurado en las gradas para 300 personas en las pistas de La Calzada y hasta 500 en la pista principal ubicada en Churruca, enclave privilegiado junto a la playa capitalina en el que hoy ha tenido lugar su presentación del evento con la presencia de Hipólito Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Leticia López, gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lorena Sánchez, responsable de Marketing y Comunicación del Grupo Rafael Afonso, Luis Sicilia, gerente del Club La Calzada y Diego Gil, presidente de la Federación Canaria de Pádel.

Hipólito Suárez destacaba el dato de la elevada participación femenina, “la Federación Canaria de Pádel ha hecho desde hace tiempo un excelente trabajo para promover la igualdad, además de ser sin duda la federación que más está creciendo en Canarias en número de federados.”

Un honor para las Palmas de Gran Canaria

Para Carla Campoamor es un verdadero orgullo para “las Palmas de Gran Canaria ser la única ciudad de España en albergar un FIP GOLD gracias a la labor de la federación, en una ciudad que no deja de promover el deporte, que es salud.”

Leticia López declaraba que “desde el Instituto Insular de Deportes hemos aportado nuestro granito de arena para que el evento pase de ser un FIP STAR a ser un FIP GOLD con todo lo que ello conlleva, en un entorno en el que la isla proyecta una imagen muy potente de destino turístico, deportivo y cultural.”

Por su parte, Diego Gil se mostraba muy satisfecho, “para la Federación Canaria ha sido un verdadero reto, porque las exigencias para poder celebrar este torneo son muy altas, pasamos además de 25.000 a 50.000 € en premios,” y haberlo conseguido “aumenta la calidad y el ranking de jugadores de los que vamos a disfrutar.”

Luis Sicilia agradecía poder formar parte una vez más de un evento de este nivel, “es un lujo tener a estos jugadores en las pistas de La Calzada e invitamos a todo el mundo a que disfrute con nosotros.” También Lorena Sánchez agradecía que el Grupo Rafael Afonso formara parte del FIP GOLD, “la isla cuenta cada vez más con eventos deportivos de calidad y es un orgullo.”

Fechas

La fase previa del torneo se iniciará el día 13 de agosto en las pistas del Club La Calzada. 32 parejas que se disputarán uno de los cuatro puestos disponibles para el cuadro principal. El viernes 15 de agosto comenzará a disputarse el cuadro principal con la presencia de 28 parejas masculinas y 28 femeninas. Todos los encuentros se disputarán con punto de oro. Las finales masculina y femenina tendrán lugar el domingo 17 de agosto a partir de las 10:30h horas en la pista situada en Plaza Churruca. Todos los partidos se celebrarán con entrada libre hasta completar aforo.