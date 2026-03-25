El Cabildo de Gran Canaria aprueba el documento ambiental que ordena espacios como Tamadaba, Inagua y el Roque Nublo y lo someterá a información pública

Gran Canaria impulsa el plan Nublo-Tamadaba. Cabildo de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria ha dado luz verde al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Nublo-Tamadaba y a su Estudio Ambiental Estratégico, en una iniciativa impulsada por la Consejería de Política Territorial y Paisaje que dirige Inés Miranda.

El documento establece las acciones que afectarán a espacios naturales protegidos como el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Rural del Nublo, la Reserva Natural Integral de Inagua y el Monumento Natural del Roque Nublo, abarcando los municipios de Agaete, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Vega de San Mateo.

Colectivos ecologistas y entidades representativas

Tras este paso, el Consejo acordó elevar la propuesta al Pleno del Cabildo para su aprobación definitiva y someterla durante dos meses a información pública, así como a audiencia y consulta de las administraciones implicadas.

El proceso también incluirá a colectivos ecologistas y entidades representativas, con el objetivo de incorporar aportaciones antes de su validación final.