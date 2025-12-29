El Cabildo de Gran Canaria destinará 1,4 millones de euros para arreglar los daños en varios tramos Gáldar, Tejeda, Firgas y San Mateo. La GC-400 es la única de las cuatro vías dañadas de la red insular que se encuentra totalmente cerrada al tráfico

El Cabildo de Gran Canaria tiene previsto destinar aproximadamente 1,4 millones de euros para la reparación de cuatro carreteras de la red insular que se vieron gravemente afectadas por la borrasca Emilia.

Gran Canaria destina 1,4 millones de euros para cuatro obras de emergencia en carreteras dañadas por la borrasca Emilia. Imágenes cedidas por el Cabildo grancanario.

El Servicio de Obras Públicas prepara los expedientes para intervenir por la vía de urgencia en las carreteras GC-400 (Ariñez, San Mateo), GC-60 (Tejeda), GC-223 (Barranco Hondo, Gáldar) y GC-305 (Barranco de la Virgen, Firgas) afectadas por descalces ocasionados por derrumbes, por caída de taludes o por deformaciones en el pavimento.

El vicepresidente Augusto Hidalgo, acompañado por la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, el primer teniente de alcalde, José Juan Déniz, y la concejala de Vías y Obras, Auxiliadora Ojeda, visitó este lunes el tramo afectado de la carretera de Ariñez, donde mantuvo un encuentro con los vecinos de la zona afectados por el cierre de la vía.

La GC-400 es la única de las cuatro vías dañadas de la red insular que se encuentra totalmente cerrada al tráfico porque la caída del muro de contención de la carretera pone en peligro su estabilidad y sigue existiendo riesgo de colapso, por lo que es inviable abrirla aunque sea parcialmente.

Las obras, la próxima semana tras el día festivo

Los técnicos del Cabildo informaron in situ al consejero, a la alcaldesa, a los ediles y a los vecinos que se están ultimando los sondeos previos para concretar el tipo de actuación a acometer en esta vía aunque ya se tiene claro que lo más viable será realizar una pantalla de micropilotes tanto en la base del muro como en la propia calzada, para luego reconstruir el muro afectado. La previsión es que la empresa que sea seleccionada para realizar esta obra de emergencia comience los trabajos la próxima semana tras el día festivo.





El tramo de muro a reconstruir es de unos 15 metros de largo y entre seis y siete metros de alto, lo que prolongará la obra unos cuatro o cinco meses, y se estima una inversión de unos 400.000 euros. Si no surgen inconvenientes durante el transcurso de la obra, la idea es volver a abrir esta carretera a mediados de 2026.

Ya se actúa en la G-60

Otra obra de emergencia en la que ya se está actuando desde Obras Públicas es en el tramo de la GC-60 que llega a Tejeda. Los operarios del Cabildo, en este caso, están desmontando un talud sobre la carretera que, tras las últimas lluvias, quedó inestable y corría el riesgo de desprenderse. Para ello los trabajadores se están descolgando con arneses a una altura de unos 20 metros para desmontar a mano las piedras más inestables y colocar mallas de seguridad. Mientras se ejecuta esta obra, con una inversión aproximada de 100.000 euros, la carretera permanece abierta.

Las otras dos actuaciones que se están evaluando son las de la GC-223, en Gáldar, y la 305, en Firgas, ambas vías abiertas pero con paso alternativo por un solo carril. En el caso de la GC-223, en la zona de Barranco Hondo, pasado Juncalillo, pocos días después del paso de la Borrasca Emilia y al igual que en Ariñez, se desplomó un tramo del muro de contención de la carretera provocando el descalce de la vía, lo que obligó al cierre parcial de la vía. En este caso, al tener suficiente ancho la calzada, Obras Públicas ha habilitado un carril empleando también una parada de guaguas que ya existía justo en ese tramo.

El derrumbe de esta carretera es algo mayor que el de San Mateo y el muro de contención actual es antiguo y necesita una obra de reconstrucción más profunda, por lo que su rehabilitación será más larga y costosa. Se estima que la reparación de este tramo de la GC-223 se eleve hasta los 600.000 euros y el plazo de ejecución de prolongue unos ocho meses.

Graves desperfectos en la GC-305

Finalmente, la GC-305 presenta también graves desperfectos ocasionados por el agua de lluvia que se materializan en grandes grietas en el pavimento y deformaciones que hacen inestable el firme de la carretera. La aparición de una grieta de 45 metros sobre la calzada ha llevado a los técnicos de Obras Públicas a decretar el cierre parcial de esta vía por riesgo de colapso. Como el ancho de la calzada en este tramo es superior a los nueve metros se ha decidido habilitar un carril de paso alternativo y así no afectar a los conductores que circulan desde Valsendero ni la actividad de la fábrica que la empresa Aguas de Firgas tiene junto a esta carretera.

En este caso, y según los primero sondeos, el firme sobre el que se levanta la carretera es inestable por lo que los técnicos de Obras Públicas van a optar por ‘coser’ la carretera a base de micropilotes y vigas para luego reconstruir la calzada y devolverle toda la firmeza necesaria. Esta obra requiere de una inversión de 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La ventaja de emplear esta técnica de coser mediante micropilotes es que, mientras duren las obras, se seguirá permitiendo el paso de vehículos por el carril provisional que existe en la actualidad.

Efectos Emilia

Los efectos de la Borrasca Emilia, con nieve y acumulados de 200 litros de agua de lluvia por metro cuadrado, fueron importantes en la red insular de carreteras, llegando a cerrarse 14 vías en los momentos más intensos de este fenómeno atmosférico.

Sus efectos siguen notándose aún hoy, tras 15 días, ya que tres carreteras siguen cerradas a la circulación: la ya mencionada GC-400, los accesos desde la GC-200 a Tirma y a Faneque, y el acceso a El Sao (Agaete) en la GC-231. En el caso de la 200 y la 231, los cierres se deben a caídas de tierra o piedras sobre el pavimento, por lo que no requieren de obras de emergencia.