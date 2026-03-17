Granadilla de Abona estrena la depuradora de Los Letrados

La nueva infraestructura permitirá el tratamiento de aguas residuales para alcanzar el vertido cero en el municipio tinerfeño

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona puso en marcha la estación depuradora de Los Letrados este martes. Esta instalación trata los residuos del núcleo de San Isidro para proteger el medio ambiente local. La infraestructura busca eliminar los vertidos al mar y reutilizar el agua en la agricultura.

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La planta de Los Letrados supone un hito para el saneamiento de la comarca sur de Tenerife. Esta infraestructura evita la contaminación del litoral mediante un proceso de filtrado moderno y eficiente. El sistema garantiza una gestión responsable de los recursos hídricos en el municipio canario.

Avance en sostenibilidad y saneamiento

El agua regenerada servirá para regar los cultivos de las zonas agrícolas cercanas. Esta medida reduce la dependencia de las galerías y optimiza el consumo de agua dulce. La depuradora transforma un residuo contaminante en un recurso valioso para los agricultores locales.

Las autoridades destacan la mejora en la calidad de vida de los residentes de Granadilla. El proyecto refuerza el compromiso municipal con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. San Isidro ya conecta sus redes a este sistema para procesar sus aguas residuales.

Conexión de los núcleos costeros

Las obras de impulsión en la costa finalizarán próximamente para ampliar la capacidad del sistema. El Médano y Los Abrigos enviarán sus residuos a la estación de Los Letrados. Granadilla de Abona será entonces el primer municipio de la isla con vertido cero.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, confirmó la recogida de todas las aguas costeras. El líquido tratado llegará directamente a los embalses para su posterior aprovechamiento. Esta red de transporte asegura que ningún residuo termine en el océano Atlántico.

El alcalde, José Domingo Regalado, anunció nuevos planes de cooperación para las medianías. Charco del Pino, El Salto y el casco urbano se conectarán a la red. El ayuntamiento trabaja con fondos propios para completar el saneamiento de todo el territorio.