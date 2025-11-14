El grancanario Roberto Pérez dice adiós al I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria

Roberto Pérez, el tenista canario, dice adiós al I ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria tras perder ante el venezolano Ignacio Parisca

La jornada de octavos de final del ITF M15 Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra en las instalaciones del Gran Canaria Tennis and Pádel Center, dejó la eliminación del único representante canario, Roberto Pérez Socas, a manos del cabeza de serie número 7, el venezolano Ignacio Parisca Romera, en poco más de una hora de juego (6-3 y 6-2).

Adiós pero con buenas sensaciones

El tenista grancanario afrontaba el partido con la ilusión de colarse en los cuartos de final y, a pesar de la derrota, volvió a demostrar el talento, el coraje y el afán de superación que atesora para despedirse del torneo por la puerta grande tras protagonizar una sobresaliente actuación..

Las malas condiciones climatológicas, provocadas por el paso de la borrasca Claudia, impidió que se celebrara la jornada completa, por lo que solo se disputaron cuatro partidos oficiales de los ocho totales en la categoría individual y uno de dobles.

Dominio italiano y español

El jugador italiano Juan Cruz Martín Manzano, número 2, se impuso en dos parciales al suizo Patrick Schoen (6-3 y 6-3), el mallorquín Imanol López Morcillo, cuarto cabeza de serie, derrotó al búlgaro Leonid Sheyngesikht en dos apasionantes sets (7-5 y 6-2) y en el duelo transalpino, Gabriele Bosio y Andrea Fiorentini empataban a un set al cierre de esta crónica.

Un torneo internacional en auge

En dobles, la pareja española formada por García Mestre y Corretja dio la gran sorpresa al tumbar a los principales favoritos, los italianos Florentini y Noce, en dos mangas (7-6 y 6-3).

Está previsto que este viernes, a partir de las 10:00 (hora canaria), se disputen los cuatro partidos que restan de octavos y los cuartos de final al completo. El sábado se llevarán a cabo las semifinales y el domingo la gran final en las cuidadas pistas de tierra batida del Gran Canaria Tennis and Pádel Center.

El torneo internacional, valedero para el ránking WTA que repartirá 15 mil dólares entre los ganadores, sigue cubriendo etapas con el desafío de consolidarse como una de las citas más importantes del panorama internacional con la participación de casi cien tenistas de hasta treinta nacionalidades diferentes.