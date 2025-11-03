El equipo del canario se encuentra en crisis y con una de sus máximas estrellas, Ja Morant, en rebeldía

Unos Memphis Grizzlies en crisis, con la ausencia de Ja Morant, castigado por su propio equipo, sumaron su segunda derrota consecutiva al caer ante los Toronto Raptors (117-104) como visitantes, en un partido en el que estuvieron por detrás en el marcador durante casi los 48 minutos de juego.

Los Grizzlies de Aldama pierden frente a los Raptors en un mal inicio de temporada. EFE/ Julio Cesar Rivas

En las filas del equipo de Tennessee, el jugador grancanario Santi Aldama firmó 15 puntos saliendo del banquillo, siendo el segundo anotador del conjunto, solo superado por aren Jackson Jr., con 20 puntos y 9 rebotes.

Aldama continúa en el banquillo

Sin su principal jugador y base titular, Iisalo colocó en el cinco inicial a Cam Spencer, mientras que Aldama se quedó en el banquillo para entrar en la primera rotación.

En este sentido, Iisalo explicó que, con las lesiones y ausencias, el canario se ha convertido en el sexto hombre del equipo y que, a diferencia de otros años, está entrando como pívot o alero.

El jugador grancanario se ha visto envuelto en una polémica durante la última semana, en la que Draymond Green, veterano de los Golden State Warriors y una de las máximas figuras de su dinastía ganadora, lo calificó de “idiota” y “payaso” en los terrenos de juego.

En su propio pódcast ‘The Draymond Green Show’, el polémico jugador, famoso por sus acciones al límite de lo legal y su “trash talk”, acusó al canario de exagerar su reacción en un duelo entre ambos y de “hablar demasiado” dentro de la cancha.

El jugador grancanario se ha visto envuelto en una polémica durante la última semana. EFE

Polémica con Ja Morant

Antes del inicio del partido, el entrenador de los Grizzlies, el finlandés Tuomas Iisalo, evitó pronunciarse sobre la polémica generada por las declaraciones de Ja Morant tras el encuentro del pasado viernes ante Los Ángeles Lakers, que derivaron en la suspensión del jugador por un partido.

Durante ese duelo, Morant se mostró apático y, tras la derrota de los Grizzlies por 112-117, el base —que apenas sumó ocho puntos— señaló a la dirección técnica cuando se le pidió una explicación sobre su rendimiento.

“Ve y pregúntales”, respondió Morant ante las preguntas de la prensa. “Según ellos, probablemente no debería jugar, sinceramente”. Poco después, el equipo anunció su suspensión por un partido debido a conducta perjudicial para el grupo.

No es la primera vez que Morant se enfrenta sanciones por su comportamiento. En 2023, la NBA lo castigó en dos ocasiones, acumulando una suspensión total de 23 partidos por incidentes relacionados con armas de fuego. Un año más tarde, en 2024, también se le multó con 75.000 dólares por celebrar una canasta simulando tener un arma.