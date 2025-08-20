La Guagua de las Promesas llega a su 6º edición

La iniciativa solidaria de Global convierte en alimentos los ruegos a la Virgen del Pino

Global pone en marcha la 6º edición de ‘La Guagua de las Promesas’. Esta iniciativa solidaria convierte los ruegos a la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, en kilos de alimentos que serán destinados a las familias más desfavorecidas de la Isla.

Presentación de la 6º edición de la Guagua de las Promesas/ Global.

El subdirector de GLOBAL, Saulo Castro González, presentó la guagua rotulada que recorrerá toda la geografía insular invitando a registrar la promesa en su web y participar así en esta campaña solidaria que se suma a la tradicional recogida de alimentos de la Romería Ofrenda.

RTVC.

El objetivo de este año es llegar a las 3.000 promesas

“En el primer lustro La Guagua de las promesas ha recaudado más de cincuenta toneladas de alimentos. En esta 6º edición nos hemos marcado como objetivo lograr 3.000 promesas registradas que se convertirán en 3.000 kilos, que junto a la colaboración de otras entidades y empresas ayuden a sumar 25 toneladas”, desveló Saulo Castro.

Hasta el 8 de septiembre se podrán registrar las promesas. Además, todos los ruegos y plegarias se incluirán en el Libro de las Promesas que, como cada año, se llevará a los pies de la Virgen y formará parte del Museo de Arte Sacro de la Basílica del Pino y del Archivo Municipal.

Un acto más de las Fiestas del Pino

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia García, se refirió a esta iniciativa “que se ha convertido en un acto más de las Fiestas del Pino, con ese doble objetivo de apoyar a las personas que no se pueden desplazar hasta la Villa Mariana el día de la Romería Ofrenda porque sean personas mayores o enfermas haciendo su promesa y contribuyendo también a la donación de alimentos para las personas vulnerables”.

El párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, destacó La Guagua de las Promesas como un acontecimiento con una triple dimensión. “En primer lugar, el valor de la infraestructura de movilidad que facilita el transporte público; en segundo lugar, labor la dimensión solidaria que acompaña a los festejos: y en tercer lugar la perspectiva espiritual pues el Libro de las Promesas recoge la devoción y fe de los grancanarios”, dijo el párroco.

A la presentación, celebrada como cada año en el Parque de Santa Catalina con la guagua rotulada asistió también el director insular de Transporte, Manuel López.