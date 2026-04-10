El Guaguas busca en Almería el primer paso hacia su cuarto título consecutivo de Superliga y el billete para volver a Europa

El Guaguas encara la eliminatoria en busca de su cuarta Superliga Masculina consecutiva / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas inicia este sábado en el Pabellón Moisés Ruiz, ante Unicaja Costa de Almería, el camino de la eliminatoria en busca de su cuarto título de Superliga Masculina consecutivo, un entorchado que le volvería a dar acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

Tras una campaña europea de ensueño, en la que los grancanarios alcanzaron por segunda vez en su historia los cuartos de final de la máxima competición europea, donde cayeron ante los vigentes campeones de Europa y del mundo, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano, los amarillos centran ahora su mirada en extender la hegemonía en el campeonato liguero.

Para ello, deberán doblegar primero al Unicaja Costa de Almería, un coloso del voleibol nacional, que cuenta con doce entorchados de Superliga Masculina, que consiguió acceder a la fase final en octava posición tras una temporada complicada y de transición.

A por el primer golpe

El entrenador del Club Voleibol Guaguas, Sergio Miguel Camarero, ha alertado de que será una eliminatoria «complicada» en la que tendrán que luchar ante un rival «muy fiable» en el Moisés Ruiz, donde esperan ganar el primer encuentro para tener opciones de cerrar el pase a semifinales en el Gran Canaria Arena.

«Vamos con toda la ilusión del mundo de ganar el primer partido y cerrar la eliminatoria en casa, pero está claro que hay que ir partido a partido. Nadie va a regalar nada», ha avisado sobre los peligros de cargar con el favoritismo.

El segundo partido de la eliminatoria se jugará el 17 de abril a las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena, mientras que el tercer partido se disputaría el 19 de abril a las 17:00 (hora canaria), en el mismo escenario.

Ilusión por el título

Camarero no ha escondido que conseguir el título de Superliga Masculina sería «importantísimo» porque daría acceso un año a la fase previa de la Liga de Campeones, que es «el objetivo», aunque ha vuelto a insistir en que, para ello, deben ir «paso a paso en las seis finales contra tres equipos».

Tras sumar cuarenta partidos en la presente temporada entre todas las competiciones, el técnico amarillo ha asegurado que el equipo ha mejorado «mucho” físicamente tras el breve parón hasta la eliminatoria, lo que ha permitido avanzar a muchos jugadores para estar «todos listos para ayudar, aunque no estén al cien por cien».