La Guardia Civil lleva a cabo un auxilio sanitario en Lanzarote

Este auxilio se llevó a cabo con el apoyo de la Policía Local de Haría y un enfermero fuera de servicio del Servicio Canario de Salud

Imagen de La Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise junto a un enfermero y Policía Local de Haría, llevaron a cabo un auxilio de una persona el pasado día 12 de octubre en la zona de Maguez (Haría). A través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Las Palmas, se recibió un aviso alertando sobre la presencia de un vehículo en una zona de difícil acceso, concretamente en el paraje conocido como Gallo, en la localidad de Máguez (Haría). El terreno, de carácter montañoso y con pronunciadas laderas y barrancos de gran profundidad, presentaba un elevado riesgo para la integridad de su ocupante.



Ante la emergencia, una patrulla del Puesto Principal de Costa Teguise se desplazó con rapidez hasta el lugar, coincidiendo con una unidad de la Policía Local de Haría que ya se encontraba acordonando la zona. En el lugar, los agentes localizaron un vehículo a escasa distancia del borde de una ladera de unos 200 metros de profundidad. En su interior se hallaba un varón de mediana edad, asistido por un enfermero del Servicio Canario de Salud que se encontraba fuera de servicio y que, al percatarse de la situación de peligro, había intervenido inicialmente para prestar ayuda y dar aviso a los servicios de emergencia.

Gracias a la colaboración entre el personal sanitario, la Policía Local y la Guardia Civil, se logró estabilizar la situación y poner a salvo al ocupante del vehículo. Posteriormente, los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron al afectado, quien fue trasladado al Hospital General de Arrecife para su valoración médica. La rápida coordinación entre cuerpos y servicios permitió resolver con éxito una intervención en un entorno de gran dificultad.