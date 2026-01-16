La Guardia Civil intercepta una neumática con 62,5 kilos de pesca ilegal

Se intervinieron especies protegidas a bordo de una embarcación con tres ocupantes denunciados por superar límites de captura de la Ley 17/2023 de Pesca de Canarias

La Guardia Civil intercepta embarcación neumática con más de 62,5 kilogramos de pesca ilegal

La Guardia Civil del Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas interceptaron el pasado 30 de diciembre una embarcación con pesca ilegal en aguas cercanas as Gran Canaria. La interceptaron en el marco de sus labores de prevención y control de actividades ilícitas. Los agentes dieron el alto a una neumática con tres ocupantes que superaba ampliamente los límites establecidos por la Ley 17/2023 de Pesca de Canarias.

Tras recibir alerta de la central operativa de servicios, la actuación tuvo lugar a 1,7 millas de Pozo Izquierdo. Allí se localizó la embarcación con 62,5 kilogramos de pescado, distribuidos en las siguientes especies intervenidas: 17 kg de medregal, 22 kg de sama roquera, 1 kg de cabrillas, 22 kg de bocinegro y 0,5 kg de salemas.

Una vez realizado el pesaje y medraje de las especies capturadas, los agentes formularon la correspondiente denuncia por infracción a la normativa de pesca recreativa. Incautaron el pescado excedente y procedieron a su destrucción conforme a la normativa vigente.

Los ocupantes conservaron únicamente la cantidad mínima permitida por licencia —5 kilogramos de medregal— y se levantó acta de la actuación. La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites de captura en pesca recreativa para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y proteger el ecosistema canario. Estas acciones forman parte de los controles habituales que se intensifican durante la temporada alta para velar por el cumplimiento de la legislación pesquera en las costas de Gran Canaria.

