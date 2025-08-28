Esta iniciativa busca dar apoyo a los visitantes y entra en el Plan Turismos Seguro

En plena temporada alta, Canarias refuerza la seguridad en las principales zonas turísticas tras la oleada de visitantes que llegan sobre estas fechas. La Guardia Civil patrulla junto a agentes de distintos países dentro del Plan Turismo Seguro.

La Guardia Civil patrulla las islas con agentes de diversos países / Archivo RTVC

Esta iniciativa busca dar apoyo a los visitantes y garantizar su tranquilidad durante sus vacaciones, un refuerzo de seguridad para los lugares más turísticos de las islas y donde agentes de diversos cuerpos policiales ofrecen su soporte.

Trabajo conjunto entre naciones

Este plan nació en 2013 a propuesta de la Gendarmería francesa y, en la actualidad, cuenta con agentes de hasta ocho países. Los agentes refuerzan la vigilancia en playas, zonas hoteleras y miradores de gran afluencia.

“La parte más importante del plan es la ayuda y el apoyo que se le da al turista y esto repercute en mayor seguridad en las zonas turísticas”, asegura Zebenzui Oliva, agente de la Guardia Civil, a RTVC.

“Yo puedo hablar perfectamente en español, pero cuando hay alguien que habla francés y que no habla castellano, aquí estamos para ayudar”, afirma Micaela Henri, miembro de la Gendarmería Nacional Francesa

En estos lugares turísticos, la presencia policial genera confianza tanto a residentes como a visitantes. Un trabajo conjunto entre naciones que no solo previene delitos, sino también transmite cercanía y tranquilidad a quienes eligen las islas como destino turístico.

“Le prestamos la ayuda de personas que no sepan hablar español, de ponernos nosotros en contacto y entonces explicar lo que quieren”, declara Angelo Strisciante, subteniente de Carabinieri de Italia.