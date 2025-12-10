El 31 de diciembre es la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria y debemos seguir unos consejos para evitar cualquier inconveniente

San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria: guía para preparar la carrera

Con el 31 de diciembre a la vuelta de la esquina, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria es la carrera que pone a prueba el año de entrenamiento para mejorar marcas o la forma física con la que cerramos el año. La especialista en Medicina Deportiva, responsable de la unidad del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, la doctora Paloma Suárez, tiene la clave para que estas últimas semanas sumen cerrar el año o estrenar reto en 2026 de la mejor manera.

La San Silvestre es para todos y todas, corredores élite, aficionados, mayores y pequeños, o personas con movilidad reducida, porque es una carrera diseñada para que se adapte a todos los niveles y perfiles. Aun así, no deja de ser fundamental el calentamiento, estiramiento, calzado y ropa deportiva adecuada, una correcta hidratación y alimentación, así como un reconocimiento médico-deportivo y algo de entrenamiento. ¿Cómo entrenar estas semanas? La doctora responde.

Consejos para la preparación

Entre los consejos para las semanas previas, la especialista Paloma Suárez destaca la importancia de dividir el entrenamiento en “tres días de carrera, un día de un entrenamiento muy suave, otro día del que llamamos un entrenamiento de tempo, un poquito a ritmo de carrera, y otro día de cambios de ritmo e intensidad”. Así de cara a esta carrera “los entrenamientos no tienen que ir más allá de 20, 30 o 40 minutos máximo”, combinándolo con sesiones de fuerza. Preparar la San Silvestre y entrar al nuevo año con buen pie tiene sus trucos, como las series en cuesta, que “nos da mayor fuerza y velocidad, que pueden ser series cortas”, apunta la doctora. “También será muy importante que hagamos estiramientos y técnica de carrera para disfrutar al máximo y llegar holgadamente a meta”.

El reconocimiento médico deportivo es una garantía, destaca. “En estas semanas previas a esta o a cualquier carrera, incluso para comenzar a practicar deporte con garantías de que no hay patologías que desconocemos que puedan desaconsejar el ejercicio, o al menos exigir hacerlo bajo unas determinadas pautas; mejorar nuestro rendimiento deportivo e incluso saber cómo hacer ejercicio, cuándo, cuánto tiempo y qué ejercicio es recomendable para cada persona, es importante el reconocimiento médico-deportivo”.

“Damos por hecho que el deporte es salud y así lo es, pero sin revisarnos antes puede ser un grave peligro para nuestra vida. Hay muchas patologías cardiológicas que pueden agravarse cuando hacemos una actividad física”.

También es importante para el deportista amateur y el popular, para así descartar cualquier tipo de patología cardiovascular y “estudiar el metabolismo de cada persona para ayudarla a realizar el deporte con la mayor seguridad y eficiencia posible”.

Días previos a la carrera

Los días previos a la carrera, los deberes ya están hechos. “Lo importante es descansar, tener las piernas bien frescas para poder disfrutar al máximo el día de la carrera”. Los entrenamientos deben ser muy cortos, muy suaves, quizás algún progresivo intenso, pero no demasiado rápido”.

La doctora Paloma Suárez pone el acento en una de las patas importantes de una carrera: la alimentación. “Es necesaria una carga de hidratos en todas las comidas, pero no hace falta atiborrarnos. Y también debemos hidratarnos, la hidratación es fundamental”. A esta, “podemos añadirle un isotónico a la bebida para que así podamos tener una buena carga de sales y el día de la carrera podamos estar en las mejores condiciones posibles”.

El día de la carrera, “muchas ganas y mucha ilusión”. La doctora de Vithas Las Palmas recomienda hidratación, controlar una carga de hidratos ligera, y antes del pistoletazo de salida “un pequeño calentamiento durante unos 10-15 minutos, con un poquito de activación”. Durante la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria y cualquier carrera, la doctora Suárez anima a los corredores/as a seguir el ritmo previsto, escuchar al cuerpo y parar ante cualquier dolor repentino, asfixia u opresión en el pecho continuada y acompañarnos de un equipamiento de confianza, “nada nunca a estrenar” para evitar sorpresas.