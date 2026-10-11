La RFEF fija el partido de vuelta del Güímar y el Sporting Hortaleza este domingo en el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz

El Güímar y el Sporting Hortaleza se juegan el pase a la Copa del Rey a puerta cerrada. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

El Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza disputarán este domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas, el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey en el estadio El Peñón, en Puerto de la Cruz, y a puerta cerrada.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado estas condiciones después de que el encuentro previsto el pasado domingo en el campo municipal de Tasagaya, en Güímar, fuera suspendido por los incidentes registrados antes del inicio.

El Juez Disciplinario Único de la RFEF ha desestimado las alegaciones presentadas por ambos clubes. El conjunto tinerfeño solicitaba que la negativa del equipo madrileño a jugar se considerase una incomparecencia, mientras que el Sporting Hortaleza pedía que se diese por perdida la eliminatoria al Güímar por los incidentes.

El vencedor de la eliminatoria se enfrentará al Sevilla FC

La resolución considera justificada la decisión del equipo visitante por el temor generado por los altercados y descarta, por el momento, declarar perdedor al conjunto tinerfeño.

La Federación ha anunciado, además, la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario para analizar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

El Sporting Hortaleza llega al encuentro con ventaja tras ganar por 1-0 en la ida, disputada en Madrid el 27 de septiembre. El vencedor de la eliminatoria se enfrentará al Sevilla FC en la primera ronda de la Copa del Rey.