La eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza se disputará finalmente el domingo 11 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz y sin público

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido que el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza vuelvan a disputar el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey, suspendido el pasado domingo en el Municipal Tasagaya tras los incidentes registrados antes del encuentro.

El Juez Disciplinario Único de la RFEF ha desestimado las alegaciones presentadas por ambos clubes. El conjunto tinerfeño solicitaba que la negativa del Sporting Hortaleza a disputar el partido fuese considerada una incomparecencia, mientras que el equipo madrileño reclamaba que se diese por perdido el encuentro al Güímar por los incidentes ocurridos antes del comienzo del choque.



La resolución considera que la decisión del Sporting Hortaleza de no saltar al terreno de juego estuvo justificada por el temor generado por los graves incidentes registrados previamente. Por este motivo, la RFEF determina que no puede considerarse una incomparecencia.

Al mismo tiempo, el órgano disciplinario tampoco considera que existan motivos para declarar al Atlético Unión Güímar perdedor de la eliminatoria. Las posibles responsabilidades por los incidentes serán analizadas en un procedimiento disciplinario extraordinario independiente.



El partido se jugará en Puerto de la Cruz y sin público

Tras esta decisión, el Juez Único de Competiciones No Profesionales ha establecido las condiciones para la repetición del encuentro.

El partido se disputará el domingo 11 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, en Tenerife, y a puerta cerrada.

De esta forma, la eliminatoria entre el conjunto tinerfeño y el madrileño queda pendiente de resolución deportiva después de que el partido de vuelta previsto inicialmente en Güímar no llegara a comenzar.

El Sporting Hortaleza afronta el encuentro con ventaja después de imponerse por 1-0 en el partido de ida disputado en Madrid el pasado 27 de septiembre. El Atlético Unión Güímar necesita, por tanto, remontar ese resultado para continuar adelante en la Copa del Rey.

El vencedor de la eliminatoria se enfrentará en la primera ronda de la Copa del Rey a un equipo de Primera División. El sorteo ha determinado que el rival será el Sevilla FC.

