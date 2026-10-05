El vencedor del Atlético Unión Güímar–Sporting Hortaleza se medirá al Sevilla en la Copa del Rey

El Sevilla será el rival del vencedor de la eliminatoria previa entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza. El pase aún no está decidido tras la suspensión del partido en Tasagaya

El Atlético Unión Güímar o el Sporting Hortaleza se enfrentarán al Sevilla FC en Copa del Rey. Así lo ha decidido el sorteo de la RFEF celebrado este lunes. Un partido que queda pendiente de resolverse tras la suspensión este domingo por los incidentes previos que se registraron en el Estadio de Tasagaya de Güímar.

El Sevilla FC se enfrentará al vencedor del Atlético Unión Güímar – Sporting Hortaleza en el primera eliminatoria de la Copa del Rey / Sevilla FC

El cruce se resolverá a partido único, sin ida ni vuelta, el 28 de octubre, dentro de una ronda de 56 encuentros.

Una eliminatoria previa sin resolver

El pase a este cruce depende de la eliminatoria previa, que ha quedado en el aire. El partido de vuelta, previsto en el Estadio Municipal de Tasagaya, se suspendió definitivamente tras los incidentes ocurridos antes del inicio del encuentro. En la ida, el Sporting Hortaleza ganó por 0-1, de modo que el Atlético Unión Güímar necesitaba remontar.

La situación de la eliminatoria queda ahora en manos del organismo disciplinario correspondiente de la RFEF. Hasta que se resuelva, no se sabe cuál de los dos clubes será el rival del Sevilla.

¿Quién jugaría en casa contra el Sevilla?

La RFEF establece que el equipo de categoría inferior actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos de la competición. Tanto el Güímar como el Hortaleza proceden de categorías territoriales, mientras que el Sevilla milita en Primera División. Por tanto, el vencedor de la previa sería el local si su campo cumple esos requisitos.

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