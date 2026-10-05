Un equipo de Segunda Federación frente a uno de LaLiga Hypermotion, a partido único el 28 de octubre

El CD Atlético Paso ya conoce a su rival en la Copa del Rey 2026-27. El sorteo de la primera eliminatoria, celebrado este lunes 5 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, lo ha emparejado con el Córdoba CF, de LaLiga Hypermotion.

El conjunto palmero, que compite en Segunda Federación, se mide así a un equipo dos categorías por encima en un cruce a partido único, sin ida ni vuelta. La RFEF ha fijado la primera eliminatoria para el 28 de octubre, con 56 encuentros en total.

El Atlético Paso recibirá al Córdoba CF en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27 / Atlético Paso

¿Quién juega en casa en el Atlético Paso–Córdoba?

La RFEF establece que el equipo de categoría inferior actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos de la competición. Al militar el Atlético Paso en Segunda Federación y el Córdoba en LaLiga Hypermotion, el conjunto palmero sería el local si el Municipal de El Paso cumple esas condiciones.

Antecedentes del Atlético Paso en la Copa del Rey

No es la primera vez que el Atlético Paso se mide a un rival de categoría superior en esta ronda. En la edición 2022-23 se enfrentó al Real Murcia, de Primera Federación, y se clasificó en los penaltis tras empatar a uno.

En la 2024-25, en cambio, cayó eliminado por 0-1 ante el Eldense, de LaLiga Hypermotion, con un penalti poco antes del descanso. Aquel cruce, como el de este año, enfrentaba a un equipo de Segunda Federación con uno de la categoría de plata.

El camino hasta la final

Si el Atlético Paso supera la eliminatoria, jugará la segunda eliminatoria el 2 de diciembre. Después llegarán los dieciseisavos de final, el 16 de diciembre, con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa de España. Los octavos serán el 6 de enero y los cuartos, el 13 de enero. Las semifinales, a doble partido, se disputarán el 10 de febrero y el 3 de marzo. La final de la Copa del Rey será el sábado 24 de abril de 2027.

En rtvc.es seguiremos el Atlético Paso–Córdoba y te daremos todos los detalles cuando se confirmen. Consulta todos los cruces en nuestra noticia del sorteo de la Copa del Rey y toda la información del club en la página del CD Atlético Paso.