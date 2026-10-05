El sorteo de la primera eliminatoria deja un CD Badajoz – CD Tenerife a partido único que se disputará previsiblemente el 28 de octubre

El CD Tenerife ya conoce a quién será su rival en la Copa del Rey / Archivo foto reciente del equipo titular que saltó al campo frente al Cádiz

El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey 2026-27. El sorteo de la primera eliminatoria, celebrado este lunes 5 de octubre en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, lo ha emparejado con el CD Badajoz, de Segunda Federación.

El conjunto canario, que compite en LaLiga Hypermotion, entra en esta edición de la competición en la primera eliminatoria. Su rival llega desde la Segunda RFEF, en un cruce que ya está en el calendario de la temporada.

Será un partido único, sin ida ni vuelta. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fijado la primera eliminatoria para el 28 de octubre, con 56 encuentros en total.

¿Quién juega en casa en el CD Badajoz–CD Tenerife?

La RFEF establece que el equipo de categoría inferior actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos de la competición. Si los dos clubes son de la misma categoría, juega en casa el que salga primero en el sorteo.

En este caso, el CD Badajoz es de categoría inferior, por lo que jugaría como local si su estadio cumple los requisitos.

El CD Tenerife estaba en el grupo 4 del sorteo, el de los equipos canarios, que la RFEF forma por proximidad geográfica. Ese grupo incluía a Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla, de Primera División, además de otros clubes de categorías inferiores.

Qué le espera al ganador

El equipo que supere esta eliminatoria jugará la segunda eliminatoria el 2 de diciembre. Después llegarán los dieciseisavos de final, el 16 de diciembre, donde se incorporan los cuatro equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

El calendario sigue con los octavos de final el 6 de enero y los cuartos el 13 de enero. Las semifinales, a doble partido, serán el 10 de febrero y el 3 de marzo. La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 24 de abril de 2027.

En rtvc.es te contaremos todos los detalles del CD Badajoz–CD Tenerife cuando se confirmen. Puedes consultar los cruces completos, los grupos y las fechas de todas las rondas en nuestra noticia del sorteo de la Copa del Rey.

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