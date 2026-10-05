El sorteo deja un UD Las Palmas–RSD Alcalá a partido único el 28 de octubre

La UD Las Palmas ya sabe contra quién arrancará su camino en la Copa del Rey 2026-27: la RSD Alcalá, de Segunda RFEF. Así lo ha deparado el sorteo de la primera eliminatoria, celebrado este lunes 5 de octubre, a las 12:00 (hora canaria), en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Aficionados UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria

El conjunto amarillo, que compite en LaLiga Hypermotion, entra en la competición en esta ronda. El cruce se resolverá a partido único, sin ida ni vuelta, el 28 de octubre, dentro de una jornada con 56 encuentros.

¿Quién juega en casa en el RSD Alcalá – UD Las Palmas?

La RFEF fija que el equipo de categoría inferior actúa como local, siempre que su campo cumpla los requisitos mínimos. Si los dos son de la misma categoría, juega en casa el club cuya bola sale primero en el sorteo.

Al ser RSD Alcalá de categoría inferior, sería el local si su campo cumple los requisitos.

La UD Las Palmas estaba en el grupo 4, el de los equipos canarios, que la RFEF forma por proximidad geográfica. Compartía bombo con el CD Tenerife, con el CD Atlético Paso, además de cuatro equipos de Primera: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano y Sevilla. El

El camino hasta la final de la Copa del Rey

Si la UD Las Palmas supera la eliminatoria, jugará la segunda eliminatoria el 2 de diciembre. Después llegarán los dieciseisavos de final, el 16 de diciembre, con la entrada de los cuatro equipos de la Supercopa: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Los octavos de final se juegan el 6 de enero y los cuartos, el 13 de enero. Las semifinales, a doble partido, son el 10 de febrero y el 3 de marzo, y la final de la Copa del Rey será el sábado 24 de abril de 2027.

En rtvc.es seguiremos el RSD Alcalá – UD Las Palmas y te daremos todos los detalles cuando se confirmen. Consulta el calendario de la UD Las Palmas 2026-27 y todos los cruces en nuestra noticia del sorteo de la Copa del Rey.

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