El joven trabaja y estudia en Gran Canaria y relata que solo se le informó 12 horas antes de que se le trasladaría al ‘Canarias 50’

Habla uno de los primeros menores migrantes trasladados al ‘Canarias 50’: «No me quiero ir»‘: «No me quiero ir». de Archivo

«No me quiero ir». Así de contundente se manifiesta uno de los primeros menores migrantes internados en el ‘Canarias 50’. Si se considera su «idoneidad», será le trasladará a la península.

Televisión Canaria ha accedido al testimonio de este menor que trabaja y estudia en la isla de Gran Canaria. El joven supo que entraría o a este centro de forma temporal apenas 12 horas antes de su traslado.

Durante 15 días se estudiará su caso, pero lo que ha sorprendido a sus tutores es la forma en que se le comunicó su salida del anterior centro.

Con todo el curso aprobado y un trabajo, este menor aún no asume que podría ser trasladado a la península. No obstante, aún no ha pasado el proceso para determinar su idoneidad para ser o no trasladad, pero el miedo a que eso ocurra le ha llevado a solicitar ayuda.