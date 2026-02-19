El vecino de Telde, un hombre de 76 años, llevaba desaparecido desde el pasado 12 de febrero y lo encontraron en la Sima de Jinámar

La Policía Nacional ha localizado en la tarde de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años, vecino de Telde, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 12 de febrero. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Sima de Jinámar, poniendo fin a varios días de búsqueda.

La investigación la asumió por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde tras la denuncia presentada por un familiar en la madrugada del mismo día de la desaparición.

Desde entonces se activó un dispositivo en el que participaron agentes policiales, familiares, vecinos y distintos recursos de emergencias. Finalmente, el cuerpo lo localizó un agente de la Unidad Especial de Guías Caninos junto a su perro ‘Rony’, en un camino de tierra y picón próximo a la sima.

Hallado sin vida un hombre desaparecido en la Sima de Jinámar. Europa Press

No presenta signos externos de violencia

Según ha informado la Policía Nacional, el cadáver no presentaba signos externos de violencia. La autoridad judicial competente se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo policial ha agradecido la colaboración ciudadana y la implicación de todas las personas y servicios que participaron activamente en el operativo de búsqueda.