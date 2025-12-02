El cuerpo se halló desnudo y ensangrentado

El cadáver de un hombre de 30 años se halló este martes en la playa de Bocabarranco, entre el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. El joven se encontraba desnudo y ensangrentado cuando se descubrió su cuerpo.

Hallan el cadáver de un hombre en la playa de Bocabarranco. Imagen de Silvia Luz

La Policía Nacional encontró el cadáver a las 08:16 y se trasladó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el lugar de los hechos. Actualmente, se desconocen las causas de la muerte, que se están investigando.

El cuerpo presenta golpes, pero hasta este momento no se ha determinado si los causó una acción violenta o son el resultado de haber chocado contra las rocas impulsado por el mar.

Del caso se han hecho cargo los equipos de Homicidios y Policía Científica de Las Palmas de Gran Canaria.