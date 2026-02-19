El cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición, fue localizado flotando en el mar, cerca de Amadores

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió este jueves sobre las 17:30 horas una alerta de los socorristas de la playa de Playa de Amadores, en el municipio grancanario de Mogán, tras avistar un cuerpo flotando en el mar.

Tras activarse el protocolo, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Salvamento Marítimo, Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario. El cuerpo fue recuperado y trasladado para la práctica de la autopsia.

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Amadores, en Mogán. EFE

Avanzado estado de descomposición

Según ha informado la Guardia Civil, se trata de un varón de entre 40 y 50 años. Vestía una bermuda y cuyo cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.