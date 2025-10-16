ES NOTICIA

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en su vivienda en Lanzarote

RTVC / Europa PRESS
Según señalan las autoridades, en una primera inspección «no se aprecian signos de violencia» ni en el cuerpo ni en el inmueble

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en su vivienda en Lanzarote. Imagen de Archivo

El cuerpo sin vida de un hombre, de 59 años, ha sido encontrado este jueves en su vivienda de Arrecife (Lanzarote).

Según explican las autoridades, en una primera instancia «no se aprecian signos de violencia» ni en el cuerpo ni en el inmueble, aunque aún están a la espera del informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal.

La desaparición del hombre fallecido, según ha indicado la Policía Nacional, fue denunciada este miércoles 15 de octubre. Posteriormente, a las 00:40 horas del 16 de octubre, el cuerpo policial recibía un aviso sobre la aparición del desaparecido.

El cuerpo se halló en una vivienda de la calle Quevedo de Arrecife, hasta donde se desplazaron unidades de la Policía Científica y Judicial.

