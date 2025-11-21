ES NOTICIA

Hallan varias velellas en la playa de La Garita, en Lanzarote

Redacción RTVC
Varias velellas aparecieron en la playa de La Garita, en Lanzarote, alertando a sus bañista al ser una especie con una fuerte picadura

Varias velellas fueron encontradas en la playa de La Garita, en el municipio lanzaroteño de Haría. Este sucedo ha activado las medidas de precaución habituales ante la presencia de esta especie marina altamente urticante.

Efectos de su picadura y manera de actuar

La picadura de las velellas puede provocar un dolor intenso e inmediato, similar a una descarga eléctrica, además de enrojecimiento, inflamación y la aparición de marcas en forma de latigazo. En algunos casos, especialmente en personas alérgicas o sensibles, puede causar mareos, náuseas, dificultad respiratoria o incluso reacciones sistémicas que requieren atención médica urgente.

Si se produce la picadura, los expertos recomiendan salir inmediatamente del agua y evitar frotar la zona afectada. Es aconsejable lavar cuidadosamente con agua salada para evitar que los nematocistos restantes se activen, retirar los restos de tentáculos con una tarjeta rígida o pinzas y aplicar frío de forma indirecta para aliviar el dolor. En caso de síntomas graves o persistentes, se debe acudir a un centro sanitario lo antes posible.

