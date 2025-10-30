Los servicios de emergencia han trabajado en la recuperación del cuerpo en la Avenida Marítima. Se desconoce la identidad de la víctima

Informan: Marina Sarmiento / Aday Déniz

Localizan el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria. De momento, han trascendido pocos datos sobre el suceso. Se sabe que el cuerpo fue hallado este jueves alrededor de las 17:30 horas en las rocas frente al mar, a la altura de Triana. Las autoridades no han podido determinar aún qué provocó su fallecimiento.

Investigan el hallazgo de un cadáver en Las Palmas de GC | RTVC

Investigación en curso para esclarecer la identidad del cadáver

El caso está bajo investigación del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía, que se encarga de esclarecer las circunstancias de la muerte y de identificar a la víctima.

Además de agentes de la Policía Nacional, al lugar acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. La restricción del tráfico en el carril derecho de la vía en sentido norte, provocó retenciones en la zona.