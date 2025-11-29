Esta oferta formativa ha contado con la colaboración de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Gran Canaria

Hecansa forma desde este enero a guías turísticos especializados en historia y patrimonio de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen cedida.

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) ofrecerá a partir del próximo 12 de enero de 2026 un curso de especialización para guías turísticos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, la oferta formativa, que combinará el formato online con las prácticas, tiene como objetivo especializar a guías turísticos en el patrimonio cultural y natural de la capital grancanaria.

Al respecto, la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, aseguró que «Hecansa siempre dará respuesta formativa a instituciones o agentes del sector de la hostelería y turismo que necesiten algún tipo de perfeccionamiento».

De igual modo, recordó que esta especialización de guías turísticos ya se realizó en Las Palmas de Gran Canaria y en La Laguna y fue todo un éxito.

«Es una formación que beneficiará al colectivo profesional de guías turísticos que son los que muestran y relatan datos históricos y particularidades de rincones históricos y naturales de la ciudad», añadió.

Nuevas experiencias

Mientras, el concejal de Turismo de la capital grancanaria, Pedro Quevedo, comentó que «se trata de mejorar en calidad el conocimiento que se tiene de la ciudad». Así como, dar herramientas a los guías oficiales de turismo para que ofrezcan nuevas experiencias y rutas tematizadas que generen valor añadido al destino urbano desde la perspectiva de una actividad turística respetuosa y sostenible».

Por su parte, esta oferta formativa ha contado con la colaboración de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Gran Canaria. También es una actuación que se encuentra enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada por Fondos Europeos – Next Generation EU.