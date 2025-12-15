El Heidelberg Volkswagen se medirá al CV Melilla y el CV Emalsa Gran Canaria al DSV Sant Cugat, con la posibilidad de un derbi en semifinales

Heidelberg y Emalsa Gran Canaria ya conocen a sus rivales en la Copa de la Reina / Emalsa Gran Canaria

El Club Voleibol Melilla y el DSV Sant Cugat serán los rivales de cuartos de final de la Copa de la Reina del Heidelberg Volkswagen y del Club Voleibol Emalsa Gran Canaria, respectivamente. Este ha sido el resultado tras el sorteo realizado este lunes en la sede de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).

La 51 Copa de SM La Reina regresa a Tenerife tras ocho años. Además, tendrá lugar en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife entre el 22 y el 25 de enero de 2026.

Posible derbi grancanario en semifinales

Al ser segundas clasificadas de Liga Iberdrola, el Heidelberg Volkswagen ha sido cabeza de serie en el sorteo y ha caído en la esquina superior derecha del cuadro. Por lo que en unas hipotéticas semifinales se cruzarían precisamente con el DSV Sant Cugat o Club Voleibol Emalsa Gran Canaria, lo que podría dejar un derbi grancanario.

Los precedentes ligueros de la primera vuelta dejaron un 3-1 a favor de las catalanas ante el CV Emalsa Gran Canaria. Por su parte, el Heidelberg Volkswagen tiene un 2-3 a favor tras un disputado encuentro ante el Melilla en el Pabellón Javier Imbroda.

Para las colegiales será la segunda participación copera en la historia del club tras su histórico subcampeonato de la temporada pasada, mientras el Emalsa Gran Canaria, habitual de la Copa de la Reina, posee un entorchado conseguido en 2024.

Los otros cruces

En el lado izquierdo del cuadro, el sorteo ha deparado los cruces de Avarca de Menorca-Arenal Emevé y OCISA Haro Rioja Vóley-Fundación Cajasol Andalucía.