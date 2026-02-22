Un helicóptero rescata a dos personas tras caer al mar en Santiago del Teide

Los rescatados son un hombre de 45 años y una menor de 8 años

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este domingo a un hombre de 45 años y una menor de 8 tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide, en Tenerife.

Tras el rescate, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a ambos quienes presentaban lesiones leves.

Imagen de archivo de un helicóptero del GES | CECOES 112

Por otro lado, bomberos del Cabildo de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos e instruyeron las diligencias correspondientes.