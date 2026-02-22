ES NOTICIA

Un helicóptero rescata a dos personas tras caer al mar en Santiago del Teide

Redacción RTVC
Los rescatados son un hombre de 45 años y una menor de 8 años

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este domingo a un hombre de 45 años y una menor de 8 tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide, en Tenerife.

Tras el rescate, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a ambos quienes presentaban lesiones leves.

Imagen de archivo de un helicóptero del GES
Imagen de archivo de un helicóptero del GES

Por otro lado, bomberos del Cabildo de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos e instruyeron las diligencias correspondientes.

